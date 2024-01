Prvi Global Game Jam krajem januara u Baru

Bar, (MINA-BUSINESS) – Prvi Global Game Jam u Crnoj Gori održaće se krajem mjeseca u Baru.

Organizatori prvog Global Game Jam-a, koji će se održati od 26. do 28. januara u hotelu Pharos, su Turistička organizacija (TO) Bar i Savez elektronskih sportova Crne Gore.

“Game Jam pruža jedinstvenu priliku entuzijastima, dizajnerima igara, programerima i kreativcima da se okupe i stvore nešto jedinstveno za samo nekoliko dana”, saopšteno je iz TO Bar.

Timovi će tokom ovog trodnevnog događaja razvijati originalne koncepte i kroz saradnju stvarati igre koje će zadiviti publiku.

Global Game Jam je najveći događaj stvaranja igara u svijetu koji se realizuje širom planete i okuplja desetine hiljada učesnika – jammera, na stotinama fizičkih i virtuelnih lokacija u preko stotinu zemalja širom svijeta.

Pored odlične zabave, planiran je i vrijedan nagradni fond i to prvo mjesto 750 EUR, a drugo 250 EUR.

Prijave su otvorene do 22. januara, a moguće se prijaviti na link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScr2vgrGVtKi14zNh7r_bCKmFuCR9rtpQiRsHPzDsJ7B39T_g/viewform

“Događaj je otvorenog tipa i koristimo priliku da pozovemo sve zainteresovane da nam se pridruže. Radujemo se vašem prisustvu na ovom kreativnom putovanju i zajedničkom stvaranju igara. Vidimo se na prvom Global Game Jam-u u Crnoj Gori”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS