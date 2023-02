Promet u januaru 894 hiljade EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ukupan promet na Montenegroberzi u januaru je iznosio 894,14 hiljada EUR i bio je 93,1 odsto niži u odnosu na decembar.

„U poređenju sa januarom prošle godine, promet je veći 302,14 odsto. Prosječan dnevni promet iznosio je 52,6 hiljada EUR, a najveći dio prometa, odnosno 72,82 odsto, ostvaren je na slobodnom tržištu”, navodi se u Biltenu Montenegroberze.

U januaru je trgovano 17 dana i zaključeno je 229 transakcija.

Ukupan promet u januaru na prime tržištu iznosio je 63,63 hiljade EUR i sklopljeno je 35 transakcija.

U istom periodu, na standard tržištu sklopljeno je 117 transakcija, a promet je iznosio 177,05 hiljada EUR.

Tokom januara, sklopljene su 73 transakcije na slobodnom tržištu, a promet je iznosio 651,15 hiljada EUR.

Ukupan promet na MTP ME tržištu iznosio je 2,3 hiljade EUR, a sklopljene su četiri transakcije.

Vrijednost indeksa MNSE10 je na kraju januara iznosila 1.034,40 poena i u odnosu na isti period prošle godine povećala se 33,22 odsto.

Vrijednost indeksa MONEX je na kraju prošlog mjeseca iznosila 14.512,05 poena i u odnosu na uporedni period viša je 45,54 odsto.

Ukupna tržišna kapitalizacija akcija na dan 31. januar iznosila je 3,57 milijardi EUR, što predstavlja rast od 11,72 odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Tržišna kapitalizacija se povećala za 374,74 miliona u periodu od godinu.

