Promet manji 30 odsto

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Neznatan rast indeksa i pad prometa obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj su predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) saopštili da bi crnogorska ekonomija ove godine trebalo umjereno da poraste.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 ojačao je 0,4 odsto na 1.045,72 poena, a MONEX 0,3 odsto na 15.448,71 bod.

Promet je iznosio 135,84 hiljade EUR i bio je 30 odsto manji nego prošle sedmice.

Rasle su akcije Crnogorskog Telekoma 0,6 odsto na 1,81 EUR, dok sudionice Jugopetrola neznatno oslabile na 12 EUR. Dionice preduzeća Imako Bijelo Polje i Crnogorskog elektroprenosnog sistema ostale su nepromijenjene na 1,71 EUR, odnosno 1,34 EUR.

Trgovano je i akcijama Profit App Internationala, Poslovno logističkog centra Morača i Ulcinjske rivijere, koje su na kraju radne sedmice koštale 12 EUR, odnosno 4,5 EUR i četiri EUR.

Predstavnici MMF-a su u ponedjeljak saopštili da bi rast crnogorske ekonomije u ovoj godini trebalo da bude na umjerenom nivou, nakon snažnog prošlogodišnjeg učinka, dok će kretanje inflacije zavisiti od međunarodnog okruženja.

Šef misije MMF-a za Crnu Goru, Šrikant Seshadri, kazao je da je u prošloj godini crnogorska ekonomija imala snažan rast od šest odsto, a da se očekuje da u ovoj godini on iznosi 3,7 odsto.

“Inflatorni pritisci će nastaviti da se smanjuju, dok će dobro upravljanje kapitalnom potrošnjom pomoći rast na srednji rok”, rekao je Seshadri na konferenciji za novinare.

Inflacija se, prema projekcijama MMF-a, spustila sa navjišeg nivoa od 17,2 odsto iz 2022, na 4,3 u decembru prošle godine, pa je time došlo do značajnog smanjenja razlike u odnosu na inflaciju eurozone. Da li će se taj trend nastaviti, kako su naveli, zavisi od međunarodnog okruženja za cijene berzanskih roba i od domaćih pritisaka na zarade.

Vlada je krajem sedmice usvojila Informaciju o namjeri pripajanja preduzeća Održavanje željezničkih voznih sredstava (OŽVS) kompaniji Željeznički prevoz (ŽPCG).

“Vlada je dala saglasnost na korišćenje tekuće budžetske rezerve, do iznosa od najviše 1,7 milona EUR, za uvećanje državnog kapitala u kompanijama sa propratnim troškovima eventualnog angažmana finansijskog konsultanta i drugih troškova vezanih za sprovođenje te transakcije”, saopšteno je nakon sjednice.

Prethodno je ministar saobraćaja i pomorstva, Filip Radulović, najavio smjenu borda direktora ŽPCG i dodao da će novi preispitati odgovornost izvršne direktorice.

“Zakazaću vanrednu sjednicu Skupštine akcionara i predstavnici državnog kapitala biće razriješeni. Ja bih čak razriješio i predstavnike manjinskog kapitala, ali nemam tu zakonsku mogućnost. Kad dođe novi bord direktora, oni će preispitati odgovornost izvršne direktorice”, rekao je Radulović.

Državna revizorska institucija (DRI) ove sedmice je dala negativna mišljenja na reviziju godišnjih finansijskih izvještaja Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS) za 2022, kao i na reviziju pravilnosti poslovanja. Nepravilnosti su utvrđene u oblasti evidencije imovine, odloženih poreskih obaveza, zapošljavanja i javnih nabavki.

“Finansijskom revizijom utvrđeno je da kompanija ne posjeduje dokumentaciju o vlasništvu za dio sredstava, koji se odnosi na zemljište i građevinske objekte sa iskazanom sadašnjom vrijednošću od 5,63 miliona EUR, a koja služe u svrhu obavljanja djelatnosti društva”, navodi se u saopštenju DRI.

Kako u tom periodu nije postojala dokumentacija o vlasništvu, ta imovina nije prikazana kao osnivački ulog.

Nadležni Kolegijum preporučio je CEDIS-u da u saradnji sa osnivačem nastavi aktivnosti na rješavanju imovinsko pravnog statusa imovine, kako bi kompanija realno iskazala njeno i stanje kapitala.

Iz CEDIS-a su poručili da negativno mišljenje DRI ne odražava realno stanje s obzirom na dosadašnje standarde te institucije.

DRI je dala negativna mišljenja i na reviziju godišnjih finansijskih izvještaja CEDIS-a za 2022, kao i na reviziju pravilnosti poslovanja, a utvrdila je i nepravilnosti u oblasti evidencije imovine, odloženih poreskih obaveza, zapošljavanja i javnih nabavki.

Ministar energetike i rudarstva, Saša Mujović, kazao je da će novi Odbor direktora CEDIS-a biti uskoro formiran, a biće raspisan i konkurs za novog izvršnog direkrora kompanije

On je dodao da su povodom duplog negativnog mišljenja DRI o radu CEDIS-a u Ministarstvu, na čijem je čelu, već preduzeli određene aktivnosti.

Sedmicu je obilježula i informacija da je prihod od karata na trajektnoj liniji Kamenari – Lepetane, koja je počela 5. maja prošle godine, iznosio oko sedam miliona EUR, što je je dvostruko više nego što je ostvareno u periodu od 20 godina, kada je tom linijom upravljao Pomorski saobraćaj.

U Morskom dobru smatraju da su za godinu, od kada je taj resurs vraćen u državno vlasništvo, postignuti značajni rezultati.

“Ovaj uspjeh nije samo doprinio budžetu Crne Gore, već je takođe donio značajne benefite za njene građane”,poručili su iz Morskog dobra.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS