Produžava se primjena mjere kojom se ciljano ograničava rast neobezbijeđenih gotovinskih kredita

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Centralna banka (CBCG) produžila je na još godinu primjenu mjere kojom se ciljano ograničava rast neobezbijeđenih gotovinskih kredita.

Primjena makroprudencione mjere koja se odnosi na ciljano ograničenje rasta neobezbijeđenih gotovinskih kredita fizičkih lica, ističe posljednjeg dana ove godine.

„Savjet CBCG je, shodno tome, donio izmjenu Odluke o makroprudencijalnim mjerama koje se odnose na kredite koje kreditne institucije odobravaju fizičkim licima. Usvojenom izmjenom se produžava primjena pomenute makroprudencione mjere na period od još godinu, odnosno do 31. decembra naredne godine“, objasnili su iz CBCG.

Prethodno je, kako su podsjetili, izvršena analiza efekata primjene odluke, na osnovu koje je utvrđeno da, nasuprot tendencijama na nivou sistema, kod pojedinih kreditnih institucija nivo gotovinskih nenamjenskih kredita, kao i iznos NPL-a ovih kredita, raste.

„Stoga je zaključeno da je, u cilju limitiranja prostora i rizika za plasman ove vrste gotovinskih kredita, nastavak primjene ove mjere opravdan i u narednom periodu“, zaključuje se u saopštenju.

