Privrednicima predstavljen javni poziv IPARD Mjera 3

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Na radionici u organizaciji Privredne komore (PKCG), na kojoj je učestvovalo više od 60 privrednika, predstavljen je javni poziv za dodjelu sredstava finansijske podrške za Mjeru 3 – Investicije u fizički kapital za preradu i marketing poljoprivrednih i proizvoda ribarstva.

Iz PKCG saopšteno je da je radionica organizovana danas u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i da je bila usmjerena na pojašnjenja kriterijuma koji se moraju ispuniti da bi privredni subjekti mogli aplicirati za objavljeni javni poziv.

Kako su naveli, osim privrednika, učestvovali su predstavnici resornog Ministarstva, generalni direktor Direktorata za plaćanja Vladislav Bojović, savjetnice Nina Jakić i Milica Peruničić, načelnik Direkcije za programiranje Miloš Kusovac i sekretarka Odbora udruženja poljoprivrede i prehrambene industrije u PKCG, Lidija Rmuš.

Bojović je istakao je da je izuzetno važno da se poštuju rokovi i da se aplikanti što kvalitetnije i u cjelosti pripreme i dostave svu propisanu dokumentaciju.

„Rok za realizaciju ugovorene investicije je 1. oktobar ove godine i svjesni smo vremenskog ograničenja, ali vjerujem da će biti veliko interesovanje i da će aplikanti moći da iskoriste sva predviđena finansijska sredstva“, kazao je Bojović.

Prema njegovim riječima, na kraju godine ističe IPARD II programsko razdoblje i nakon decembra neće biti moguće isplaćivanje iz fondova Evropske unije (EU) po tom programu.

Rmuš je istakla je da je ta mjera veoma značajna jer će biti posljednja iz IPARD-a II i da je važno da se ona maksimalno iskoristi kako bi se kasnije lakše povlačila druga sredstva.

Jakić je kazala da je Mjera 3 namjenjena podršci za prerađivačke kapacitete i da je cilj unapređenje subjekata u poslovanju hranom kako bi ispunili EU standarde u pogledu bezbjednosti hrane i imali mogućnost nesmetanog stavljanja proizvoda na tržište.

Ona je navela da je javni poziv objavljen danas i da će trajati 30 dana.

„Obezbijeđena je podrška u iznosu od 3,7 miliona EUR za investicije koje se odnose na nabavku opreme, mašina i uređaja. Prihvatljivi troškovi kroz Mjeru 3 kreću se od 40 hiljada do 1,5 miliona EUR“, rekla je Jakić.

Kusovac je kazao da se kroz taj javni poziv neće podržavati investicije u izgradnju i rekonstrukciju, već isključivo nabavka specijalizovane opreme, mašina i uređaja za preradu, specijalizovanih vozila, kao i opreme za tretman otpada, zaštitu životne sredine i obnovljive izvore energije.

On je rekao da se sredstva podrške za sprovođenje Mjere 3 dodjeljuju u visini od 50 odsto vrijednosti odobrenih prihvatljivih troškova.

Kusovac je naveo da se dodatna sredstva podrške od deset odsto mogu dodijeliti za dio prihvatljivih/odobrenih troškova, koji se odnosi na upravljanje otpadom, nusproizvodima, prečišćavanje otpadnih voda i iskorišćavanje otpada.

On je rekao da će nakon potpisivanja ugovora korisnik imati pravo da iskoristi jednu od dvije mogućnosti predfinansiranja, odnosno avansno ili fazno plaćanje.

Kada je u pitanju broj zahtjeva za dodjelu podrške, Kusovac je istakao da u toku trajanja javnog poziva podnosilac može podnijeti samo jedan zahtjev, dok se korisniku sredstava podrške ona mogu odobriti za ukupno tri projekta kroz Mjeru 3 u okviru IPARD II programa.

Peruničić je govorila o proceduri podnošenja zahtjeva, ističući da je njihovo odjeljenje za savjetodavne poslove na usluzi aplikantima.

Iz PKCG kazali su da su privrednici tokom radionice tražili pojašnjenja od predstavnika Ministarstva kako bi se što kvalitetnije pripremili za apliciranje po pozivu i dobili bespovratnu finasijsku podršku.

Oni su, između ostalog, istakli da su kratki rokovi za korišćenje sredstava.

Privrednici su pitali da li se moraju obezbjediti bankarske garancije za učešće u pozivu i obuhvata li poziv početnike u biznisu i investicije u opremu na bazi vodonika, koja može doprinijeti zaštiti životne sredine.

Oni su pitali može li se aplicirati za sredstva i bez ugovora o isplati, da li se ona mogu dobiti za kupovinu polovnih vozila s obzirom na to da je za isporuku novih često potrebno i više od godinu, kao i da li vozila treba da imaju sertifikat o uticaju na životnu sredinu.

Iz PKCG podsjetili su da ukupan iznos raspoloživih sredstava za taj javni poziv iznosi oko 5,56 miliona EUR.

Predstavnici Ministarstva pružili su privrednicima tražena pojašnjenja i ponovili apel da se što više sredstava podrške iskoristi kako se ona ne bi vraćala u budžet EU i umanjila buduća po narednim pozivima.

Kako je saopšteno, nakon prezentacije petog javnog poziva za Mjeru 3, koja je organizovana u Podgorici, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede nastavlja info kampanju.

Iz PKCG su rekli da će potencijalni korisnici sa Cetinja, iz Bara, Bijelog Polja, kao i susjednih opština biti u prilici da se bliže upoznaju sa mogućnostima i procedurama podrške koju mogu ostvariti kroz taj javni poziv.

Prezentacije će, kako su naveli, biti održane sjutra u Bijelom Polju, u srijedu na Cetinju i u četvrtak u Baru.

