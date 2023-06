Privrednici dobili relevantne informacije o dozvolama za rad stranaca

Petrovac, (MINA-BUSINESS) – Na okruglom stolu posvećenom analizi odredaba Nacrta izmjena i dopuna Zakona o strancima, privrednici su dobili relevantne informacije o novinama teksta koje se odnose na dozvole za boravak i rad stranaca i propratnih procedura.

Orkugli sto organizovalo je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) u saradnji sa Unijom poslodavaca (UPCG).

Javna rasprava povodom ovog zakonskog teksta je otvorena 1. juna i trajaće do 10. jula.

Sastanak održan u hotelu Ami u Petrovcu otvorili su predsjednik Skupštine UPCG Slaviša Šćekić, generalna sekretarka UPCG Suzana Radulović i načelnik Direkcije za strance, migracije i readmisiju u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Dragan Dašić.

Sastanku je prisustvovala i načelnica filijale MUP-a Budva, Rajka Lješković.

Tokom dvosatne diskusije, nešto više od 30 privrednika – članova UPCG imalo je mogućnost da dobiju relevantne informacije o novinama teksta Zakona, koje se odnose na dozvole za boravak i rad stranaca i propratnih procedura za dobijanje potrebne dokumentacije da bi stranac započeo rad u Crnoj Gori.

“Navedeno već godinama unazad izaziva brojne poteškoće privrednicima, posebno onima koji posluju u turističkom sektoru a koji radnu snagu, nažalost, moraju tražiti na stranim tržištima”, navodi se u saopštenju UPCG i MUP-a.

Prepoznata su mnoga unapređenja u novom Nacrtu zakona, a od toga najznačajnija da se za sezonsko zapošljavanje neće prilagati dokaz o stečenom nivou obrazovanja i kvalifikacije, da se prilikom produženja dozvola za boravak i rad neće prilagati dokaz o stečenom nivou obrazovanja i kvalifikacije, ukoliko je predao prvi put prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole, kao ni dokaz o zdravstvenoj sposobnosti, te druga rješenja koja se vezuju za samu proceduru izdavanja dozvola.

“Fokus sastanka bio je i na temama koje se odnose na problematiku izdavanja vize D, potrebe za dodatnim pojednostavljenjem procedura za izdavanje dozvole za boravak i rad za sezonski rad do 90 dana u turizmu i poljoprivredi, potrebe za uvođenjem online prijave i elektronsko praćenje statusa predmeta povodom podnijetih zahtjeva”, rekli su iz UPCG i MUP-a.

Sastanak je zaključen dogovorom o nastavku kontinuirane komunikacije UPCG i MUP-a sa ciljem pravovremenog usklađivanja poslovanja privrednika sa novom zakonskom regulativom i buduće izrade pravne infrastrukture kroz izmjene podzakonskih akata.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS