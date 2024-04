Privrednici da se prijave za učešće na sajmu sezonskog zapošljavanja

Bar, (MINA-BUSINESS) – Opština Bar pozvala je prirednike da se do 16. aprila prijave za učešće na Sajmu sezonskog zapošljavanja mladih Bara, pod nazivom Pokreni se, radi, zaradi.

Predmet javnog poziva je učešće privrednika sa teritorije barske opštine, koji nude mogućnost sezonskog zapošljavanja.

Pravo učešća na Sajmu sezonskog zapošljavanja mladih ostvaruje se prijavom koja se podnosi u elektronskoj formi na mejl [email protected], uz obavezno dostavljanje logoa firme.

“Privrednici će dobiti priliku da predstave svoje ponude za radne pozicije za sezonsko zaposlenje i imaju mogućnost da na jednom mjestu, između velikog broja mladih i obrazovanih ljudi, odaberu one koje smatraju kvalifikovanim za potrebe njihovog poslovanja”, navodi se u saopštenju Opštine.

Sajam proističe iz aktivnosti Lokalnog akcionog plana za mlade i potvrđuje posvećenost Opštine Bar da, u saradnji sa lokalnom zajednicom i ostalim subjektima, stvara uslove za bolji položaj mladih u gradu, njihovo obrazovanje i profesionalno napredovanje.

Cilj Sajma je da zainteresovanima uzrasta od 15 do 30 godina pruži mogućnost da na najjednostavniji način ostvare kontakt sa potencijalnim poslodavcima, predstave svoja znanja koja ih čine konkurentnim na tržištu i odaberu neko od ponuđenih radnih mjesta.

Sajam će se organizovati 24. aprila na platou ispred Sportske dvorane Topolica, a Opština Bar će obezbijediti formular za prijavu zainteresovanih kandidata, kao i štandove gdje će privrednici biti u prilici da se predstave posjetiocima Sajma.

