Omogućiće osnivanje lokalnih akcionih grupa u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Zajednica opština je, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, pripremila izmjene i dopune Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, u cilju stvaranja pravnog okvira koji će omogućiti osnivanje lokalnih akcionih grupa u Crnoj Gori.

Generalna sekretarka Zajednice opština, Mišela Manojlović, je na otvaranju konferencije LEADER program EU i uspostavljanje lokalnih akcionih grupa – LAG saopštila da je stvaranje LAG-ova dugoročan proces.

Ona je, kako je saopšteno iz Zajednice opština, ocijenila da je, u tom smislu, prenos znanja i iskustava iz zemalja članica Evropske unije dragocjeno za Crnu Goru.

Zamjenik šefa Delegacije EU u Crnoj Gori, Riccardo Serri, rekao je da će mjera IPARD LEADER pomoći stvaranju, finansiranju i konsolidaciji lokalnih akcionih grupa, koje će pomoći crnogorskim opštinama da preokrenu trendove depopulacije i pretvore svoja ruralna područja u bolje mjesto za život.

„EU će podržati sprovođenje mjere LEADER kroz IPARD program EU za poljoprivredu i ruralni razvoj. Crna Gora trenutno sprovodi neophodne pripreme, a siguran sam da će IPARD obaviti neophodan posao kako bi uskoro započela realizacija mjere“, naveo je Serri i dodao da opštine treba da igraju proaktivnu ulogu u aktiviranju lokalnih zajednica da se udruže i identifikuju svoj lokalni razvojni potencijal.

Dvodnevnu konferenciju u Podgorici organizovala je Zajednica opština, uz podršku EU TAIEX instrumenta, za predstavnike crnogorskih opština.

Učesnici su imali priliku da čuju zanimljiva iskustva iz susjednih država, članica EU, Hrvatske i Slovenije, koje će na taj način pružiti podršku uspostavljanju LAG-a u okviru Mjere 5 IPARD III programa za Crnu Goru.

Konferencija je bila i prilika da se, kroz razmjenu iskustava i ideja, nađu najbolja rješenja koja će pomoći crnogorskim zajednicama da harmonizuju svoj dalji razvoj sa EU standardima, ali i omoguće bolju perspektivu razvoja kvaliteta života svojim građanima.

„Ovo je treća radionica koju Zajednica opština organizuje uz podršku TAIEX instrumenta EU u nepunih osam mjeseci, što govori u prilog tome koliko je ovaj instrument značajan za razmjenu i sticanje znanja u oblastima od interesa za crnogorske lokalne samouprave“, zaključuje se u saopštenju.

