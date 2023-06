Miler: Crna Gora ima mnogo šansi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Radnu grupu za uspostavljanje novog okvira saradnje Crne Gore i Organizacije UN za industrijski razvoj, posebno u oblastima obnovljivih izvora energije i poljoprivrede, treba formirati u najkraćem roku, smatraju premijer Dritan Abazović i generalni direktor UNIDO-a, Gerd Miler.

Sagovornici su, kako je saopšteno iz Vladine Službe za odnose sa javnošću, razmijenili mišljenje o mogućnostima saradnje u oblasti turizma i IT sektora i saglasili se da je u narednom periodu potrebno intenzivnije raditi na jačanju kvalifikacija zaposlenih, u čemu poseban značaj igra sistem dualnog obrazovanja.

„Male zemlje imaju potencijal da prednjače u mnogim oblastima. Mnogo je šansi za Crnu Goru”, kazao je Miler.

Sagovornici su razmjenili mišljenje o procesu evropske integracije i istakli značaj bržeg članstva u Evropskoj uniji za dalji razvoj Crne Gore i regiona u cjelini.

„Za nas ne postoji alternativa. Članstvo u Uniji je naš jedini cilj”, rekao je Abazović.

Sastanku je prisustvovao i ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović.

