Lakić: Očekujemo podizanje otkupne cijene mlijeka

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sekretar Udruženja stočara Danilovgrada, Vlado Lakić, saopštio je da crnogorski stočari očekuju podizanje otkupne cijene mlijeka, jer su njihovi prohodi na granici rentabilnosti.

On je u emisiji Dobro jutro Crna Goro na TVCG saopštio kako se stočari nalaze u veoma lošoj situaciji, zbog čega su inicirali niz sastanaka sa nadležnima.

Jedan dio sastanaka, kako je rekao, urodio je plodom, a za drugi ostaje da se vidi.

“Inicirali smo razgovor sa predstavnicima otkupljivača mlijeka da vidimo može li doći do podizanja otkupne cijene. Ona sada iznosi, zavisno od farme, od 30 do 43 centa. Kvalitet diktira cijenu, a opštine daju dio subvencije. Sve je to nedovoljno da bi farmeri poslovali pozitivno”, rekao je Lakić, prenosi portal RTCG.

On je dodao da je u petak došlo do podizanja cijena prema marketima, a samim tih prema građanima, o čemu oni nijesu bili obaviješteni, iako su imali dogovor da se u svakom podizanju cijena prema građanima ukalkulišu i farmeru.

“Naši prihodi su na granici rentabilnosti, očekujemo podizanje otkupne cijene mlijeka. Ako ne bude podignuta, predložićemo potpunu obustavu mlijeka sirarama i mljekarama. Mora država da se odluči treba li joj sektor mliječnog govedarstva”, poručio je Lakić.

