Informativna lista ponude potrošačkih kredita na sajtu CBCG

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Podaci o ponudi potrošačkih kredita svih kreditnih institucija u Crnoj Gori objavljivaće se na sajtu Centralne banke (CBCG).

Iz CBCG je saopšteno da Informativna lista ponude potrošačkih kredita, koja je objavljena u srijedu, sadrži osnovne informacije koje su potrošačima potrebne prilikom donošenja odluke o izboru kredita, poput podataka o visini kamatne stope, periodu otplate kredita, vrsti kamatne stope i drugo.

“Informativna lista pruža informacije o ponudi svih kreditnih institucija za osam najčešćih vrsta potrošačkih kredita, i to za gotovinske nenamjenske kredite, gotovinske kredite za penzionere, stambene, hipotekarne, kredite za rekonstrukciju i adaptaciju, za refinansiranje, za kupovinu motornog vozila i za obrazovanje”, naveli su iz CBCG.

Na osnovu informacija prikazanih u Informativnoj listi, potrošači su u mogućnosti da na brz i jednostavan način i na jednom mjestu, naprave poređenje kamatnih stopa u svim kreditnim institucijama u Crnoj Gori i lakše donesu odluku čije će usluge kreditiranja koristiti.

Iz CBCG su podsjetili da se od januara prošle godine, na sajtu vrhovne monetarne institucije objavljuje i pregled naknada koje kreditne institucije naplaćuju po osnovu pružanja različitih platnih usluga, poput usluga vođenja računa za plaćanje, internet i mobilnog plaćanja, prijema i prenosa novčanih sredstava, izdavanja kreditnih i debitnih kartica i drugo.

“Namjera CBCG je da, kroz omogućavanje brže i lakše uporedivosti ponuda kreditnih institucija, doprinese boljoj informisanosti potrošača i većoj zaštiti njihovih prava. Očekujemo i da će povećana transparentnost podstaći jačanje tržišne konkurencije, što će otvoriti prostor za dodatne korekcije cjenovne politike kreditnih institucija i, u krajnjem, sniženje troškova za njihove klijente”, rekli su iz CBCG.

Iz CBCG su napomenuli da je od srijede da njihovom sajtu objavljen i pregled ponuda kredita koje su kreditne institucije ponudile građanima po sniženim kamatnim stopama, kao rezultat nedavne inicijative CBCG.

Video sa uputstvom za korišćenje Informativne tabele dostupan je na linku https://www.youtube.com/watch?v=f6JtCApNdw8

