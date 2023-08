Indeksi pali nakon što je Fitch smanjio rejting SAD-a

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u srijedu cijene dionica znatno pale, nakon što je agencija Fitch smanjila kreditni rejting Sjedinjenih Američkih Država (SAD), što je navelo dio ulagača na preusmjeravanje kapitala iz rizičnijih u sigurnije investicije.

Dow Jones oslabio je 0,98 odsto na 35.282 boda, dok je S&P 500 skliznuo 1,38 odsto na 4.513 poena, a Nasdaq indeks 2,17 odsto na 13.973 boda.

Najveći dnevni pad S&P 500 indeksa u više od tri mjeseca posljedica je odluke Fitch-a o smanjenju kreditnog rejtinga SAD-a s najviše moguće vrijednosti AAA na AA+ jer se, kako je obrazložila agencija, u naredne tri godine očekuje pogoršavanje fiskalne situacije i rast javnog duga.

Fitch je tek druga agencija koja je smanjila rejting SAD-a, nakon što je Standard & Poor’s to učinio 2011. godine.

Zbog toga se dio ulagača povukao iz rizičnijih investicija i okrenuo sigurnijima, kao što su državne obveznice, prenosi Hrportfolio.

No, analitičari tvrde da je ekonomija u dobroj formi, uprkos drastičnom povećanju kamata američke centralne banke u posljednjih godinu, te da bi mogla da izbjegne recesiju.

Stoga se ne očekuju veći potresi na finansijskim tržištima.

U fokusu ulagača posljednjih dana su kvartalni poslovni rezultati kompanija.

Do sada je oko dvije trećine kompanija iz sastava S&P 500 indeksa objavilo poslovne izvještaje, pri čemu ih je oko 80 odsto po zaradi nadmašilo procjene analitičara.

Premda su zarade većine kompanija veće nego što se očekivalo, u prosjeku su manje nego što su bile u istom prošlogodišnjem tromjesečju.

I na evropskim berzama cijene dionica su pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 1,36 odsto na 7.561 bod, dok je frankfurtski DAX skliznuo 1,36 odsto na 16.020 poena, a pariski CAC 1,26 odsto na 7.312 bodova.

