Primjetan interes britanskog tržišta za Crnu Goru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora ima odličnu priliku da se ove godine visoko pozicionira kao destinacija za odmor na britanskom tržištu, ocijenili su učesnici foruma New Deal Europe u Londonu i poručili da je primjetan izuzetan interes, posebno zbog novih avio konekcija.

Direktorica Crnogorskog kongresnog biroa u okviru Nacionalne turističke organizacije (NTO), Aleksandra Maksimović, kazala je da Crna Gora ima odličnu priliku da se tokom ove godine visoko pozicionira kao destinacija za odmor na britanskom tržištu, s obzirom na kontinuirani rast broja turista, pozitivne povratne informacije turoperatora i unaprijeđenu avio povezanost.

„Sa četiri avio kompanije koje lete iz četiri britanska grada ka Crnoj Gori, uključujući i nove rute iz Birmingema i Bristola za Tivat, naša zemlja je još dostupnija britanskim turistima. Uvjereni smo da će ovo dodatno ojačati atraktivnost destinacije i otvoriti nove mogućnosti za razvoj turizma u Crnoj Gori”, kazala je Maksimović na turističkoj berzi New Deal Europe, koja je u utorak održana u Londonu.

Predstavnik Lastminute, Manuela Gualtieri, kazala je da ta kompanija svakog dana odvede preko 20 hiljada putnika na odmor.

„Neke destinacije postaju popularnije uopšte, a istočni Mediteran privlači pažnju. Evropljani imaju svoje omiljene destinacije, sigurno, ali to ne znači da nijesu spremni da istraže nova mjesta. Zapravo, jedna od destinacija koja najviše raste u smislu online pretraga ove godine je Crna Gora“, rekla je Gualtieri.

U okviru turističke berze održan je i forum na temu Da li je turistički bum u Jugoistočnoj Evropi dobar za region i da li može biti održiv, u okviru kojeg su predstavljeni podaci svjetskog Savjeta za turizam WTTC, prema kojma je Crna Gora vodeća na listi zemalja jugoistočne Evrope po doprinosu turizma bruto domaćem proizvodu od 29,1 odsto.

Jedan od organizatora događaja New Deal Europe, Tine Murn iskazao je zadovoljstvo povodom velikog odziva ove godine.

„Rekao bih da primjećujemo izuzetan interes za Crnu Goru na engleskim govornim tržištima, posebno zbog novih odličnih avio konekcija. Postoji ogromna potražnja i želimo da vidimo više crnogorskih kompanija, posebno hotela, jer će ovdje uspostaviti dobre kontakte“, rekao je Murn.

Direktor turističke berze New Deal Europe, Robert Dee, naveo je da je Jugoistočna Evropa jedna od najbrže rastućih turističkih destinacija na svijetu, a New Deal Europe Marketplace i forum savršena platforma za predstavnike turizma da se sastanu i istraže nove prilike.

Događaj, posvećen promociji turizma na Balkanu i jugoistočnoj Evropi, okupio je nacionalne turističke organizacije, hotelijere, turoperatore i turističke agencije iz 12 zemalja regije od Jadranskog do Crnog mora i preko 90 kupaca većinom iz Velike Britanije, ali i cijelog svijeta.

Iz NTO su kazali da je ove godine zabilježen rekordan broj učesnika, čak 30 odsto više u odnosu na prethodnu godinu, uključujući i stručnjake za turizam i predstavnike medija, što potvrđuje rastuće interesovanje za region.

Predstavnici NTO predstavili su ponudu destinacije i održali 20 sastanaka sa predstavnicima renomiranih turoperatora, među kojima su lastminute.com, Kayak, Explore, Travelzoo, TravelSupermarket&icelolly.com, Cheritable Travel, Sudden Journeys i Lotus Voyager.

Pored NTO na događaju su učestvovali i predstavnici hotela Hilton i Dukley, kao i turistička agencija Montenegro Tourist Service.

