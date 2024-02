Prijave za članove odbora direktora u četiri preduzeća

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda (EPCG) je pozvala sve zainteresovane kandidate da se prijave za poziciju članova odbora direktora Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS), Rudnika uglja, EPCG Željezare Nikšić i EPCG Solar-gradnje.

“EPCG poziva sve zainteresovane kandidate koji svojim stručnim kvalifikacijama, dosadašnjim radnim iskustvom i referencama mogu odgovoriti izazovima, da se prijave za poziciju člana odbora direktora navedenih preduzeća”, navodi se u saopštenju kompanije.

Cilj je, kako su objasnili, što kvalitetnije upravljanje, strateško planiranje i razvoj tih preduzeća.

Potrebno je da zainteresovani kandidati dostave radne biografije i da konkretno navedu za koje preduzeće podnose prijavu.

Zainteresovani kandidati mogu podnositi prijave u roku od sedam dana od objavljivanja poziva na sajtu www.epcg.com i u dnevnim novinama.

Prijave se dostavljaju poštom na adresu Elektroprivrede, ulica Vuka Karadžića broj 2, Nikšić, n/r administracija Odbora direktora i na mejl [email protected].

