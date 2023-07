Prihodi u prvih šest mjeseci porasli 35 odsto

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Prihodi budžeta za period januar – jun iznosili su 1,27 milijardi EUR, što je 321,3 miliona ili 35,1 odsto više nego u istom periodu prošle godine, saopštio je predsjednik Vlade u tehnikom mandatu Dritan Abazović.

On je dodao da su prihodi u tom periodu bili veći od planiranih za 230,3 miliona EUR ili 22,9 odsto, prenosi portal RTCG.

“Prihodi u budžetu za jun iznosili su 251,7 miliona EUR, što je u odnosu na isti period prošle godine povećanje od 86,2 miliona ili 52,1 odsto. U odnosu na planiran, prihodi su u junu bili veći 84,5 miliona ili nevjerovatnih 50,5 odsto”, kazao je Abazović.

On je poručio da najbolji mjesec za ekonomiju tek slijede.

„Eto, prođe jun, prođoše i izbori, bankrota ni na vidiku kao ni izvinjenja za politikansko-populističko izazivanje panike u nedostatku relevantnih argumenata. Ovome treba dodati da tek slijede jul i avgust, tradicionalno najbolji mjeseci za ekonomiju Crne Gore. Idemo dalje, nema stajanja – koračamo ka rekordnoj sezoni, a nadamo se da će nam vremenske prilike biti saveznik u tom uspjehu”, zaključio je Abazović.

