Spajić zapalio svijeću na mjestu gdje je ubijen Jovanović

Podgorica, (MINA) – Vlasnik i glavni i odgovorni urednik lista Dan Duško Jovanović, bio je čovjek koji je odbijao da ćuti na nepravdu i da pristaje na kompromis sa neistinama, saopštio je premijer Milojko Spajić.

Spajić je u ponedjeljak veče zapalio svijeću na mjestu gdje je prije 20 godina ubijen Jovanović.

““Večeras se navršava dvije decenije od ubistva Duška Jovanovića – čovjeka koji je odbijao da ćuti na nepravdu i da pristaje na kompromis sa neistinama”, poručio je Spajić.

On je u objavi na mreži “X” istakao da jačanje vladavine prava jedan od osnovnih postulata i da je zadovoljenje pravde u slučaju ubistva Jovanovića i sličnim, pravi put ka vraćanju povjerenja u institucije sistema.

“Spajić je saopštio da se čeka odgovor “od državnih organa, u čijoj je nadležnosti otkrivanje i privođenje pravdi svih neposrednih izvršilaca zločina, njegovog naručioca i svih koji su dosadašnjim zlonamjernim, oportunim činjenjem ili nečinjenjem ometali rad na rasvjetljavanju svih predmetnih okolnosti”, kaže se u saopštenju.

On je poručio da su mediji bitni čionici društvenih promjena u cilju demokratizacije društva i da je ključno da institucije sistema zaštite i unaprijede život svakog građanina, naročito poslenike javne riječi.

“Vječan spomen izvrsnom čovjeku, bespoštednom novinaru i svijetlom primjeru građanske odgovornosti i hrabrosti”, rekao je Spajić.

