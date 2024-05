Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Stanje u energetskim kompanijama se ne može generalizovati, jer postoji Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES) koji je “svijetla tačka crnogorskog energetskog neba“, ali i EPCG Solar gradnja, CEDIS, EPCG Željezara, gdje se menadžment nije proslavio, poručili su iz resornog Ministarstva.

U nedavno obavljenim zaključcima ekonomskog i finansijskog dijaloga između Evropske unije (EU) i Zapadnog Balkana i Turske, objavljenim na sajtu Savjeta EU, navodi se da Crna Gora treba da poboljša nadzor nad državnim preduzećima izradom i objavljivanjem povezanih procjena fiskalnog rizika.

“Ministarstvo energetike i rudarstva je od početka skeniralo probleme u upravljanju, u smislu prevelikog broja zaposlenih i u intenzivnoj komunikaciji sa izvršnim kadrom tražio najbolja rješenja, bilo da se radi o preraspodjeli zaposlenih, ili o preusmjeravanju ka tržišnim principima poslovanja. Poznato je da minus u kćerkama kompanijama utiče na saldo EPCG kao naše najveće energetske kompanije i sve su ovo pitanja koja opterećuju poslovanje ovih kompanija”, kazali su Pobjedi iz Ministarstva na čijem je čelu Saša Mujević.

Istraživač javnih politika u Institutu Alternativa, Marko Sošić, je prošle sedmice kazao Pobjedi da u državnim i lokalnim preduzećima radi 22,1 hiljada zaposlenih, odnosno treći zaposleni u javnom sektoru, a da u tu cifru ne ulaze zaposleni na privremeno i preko agencija, kojih je takođe značajan broj.

“Energetika je najveća razvojna šansa Crne Gore, mogućnosti su gotovo neograničene i da bi se taj potencijal materijalizovao na pravi način potrebno je veliko ekspertsko znanje”, kazali su iz Ministarstva i dodali jasno da su energetski subjekti u obavezi da, prije svega prema građanima, objasne odluke koje su donosili, ili donose.

Tvrde da su preduzeli mjere u okviru svojih nadležnosti u pravcu depolitizacije i profesionalizacije državnih preduzeća u svom resoru, kao i mapiranje svih okvira poslovanja, optimizacije broja zaposlenih i stvaranja preduslova za rješavanje naslijeđenih problema.

“U ovom procesu smo imali podršku poslanika i, kroz usvajanje izmjena Zakona o privrednim društvima, stvorena je mogućnost za promjenu upravljačkog kadra kao najodgovornijeg za funkcionisanje kompanija. Suočen sa mnoštvom problema u Elektroprivredi i kćerkama kompanijama – Solar gradnja, CEDIS, Rudnik uglja, Željezara EPCG, Mujović je zatražio smjenu svih odbora direktora”, rekli su iz Ministarstva i podsjetili da su u međuvremenu imenovani novi bordovi, ili je taj proces pri kraju.

Kako su podsjetili, u skladu sa duplim negativnim mišljenjem Državne revizorske institucije (DRI) za poslovanje CEDIS-a 2022, razriješen je dosadašnji izvršni direktor i imenovan novi vršilac dužnosti.

“Isto je urađeno i u Rudniku uglja, a Mujović je inicirao finansijsku i reviziju poslovanja tog preduzeća, sa akcentom na prekomjerno zapošljavanje”, kazali su iz Ministarstva i naglasili da je energetskim kompanijama naložena optimizacija radnih mjesta.

To je u Solar EPCG već urađeno preusmjeravanjem zaposlenih na radna mjesta gdje postoji manjak radne snage, a imajući u vidu socijalni momenat i potrebu za većim angažovanjem radne snage sjevernog regiona.

“Na inicijativu Mujovića pokrenut je i program Solar sjever, sa ciljem smanjenja nivoa zagađenosti vazduha, ali i omogućavanja većeg procenta zaposlenosti i očuvanja radnih mjesta na sjeveru”, saopšteno je iz Ministarstva.

Iz tog resora su naveli da se iniciranjem radnih sastanaka na nivou menadžmenta svih energetskih subjekata uvodi praksa zajedničkog razmatranja i rješavanja problema.

“Ti sastanci podrazumijevaju podnošenje kvartalnih izvještaja o radu, kako bi se pratila dinamika i rezultati poslovanja i utvrđivala odgovornost, ali i planovi za poboljšanje rada. Poznat je i stav Mujovića da će svi koji se ne budu pridržavali jasnih uputstava o efikasnom upravljanju, snositi odgovornost u skladu sa zakonima”, poručili su iz Ministarstva.

Oni su dodali da je komunikacija i saradnja od suštinske važnosti u narednom periodu “kada se energetski sistem suočava sa velikim izazovima“.

“Posebno u narednoj godini u kojoj će van mreže više mjeseci biti Termoelektrana, što je veliki test za cijeli energetski sektor države”, rekli su iz Ministarstva.

Iz Ministarstva tvrde da sada u energetskim preduzećima imaju profesionalni upravljački kadar u dijelu koji imenuje Vlada.

“Napredak u smislu primjene principa meritokratije je ostvaren usvajanjem ideje premijera Milojka Spajića da se dio članova borda bira iz redova profesionalaca, a da mjesto izvršnog direktora bude povjereno kandidatu sa najboljim kvalifikacijama, a po osnovu javnog konkursa”, rekli su iz Ministarstva i dodali da je za razvoj energetskih projekata potrebna i politička stabilnost.

