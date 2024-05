Mujović: Odgovor koncesionara Brskova čekamo do sjutra

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo energetike i rudarstva sačekaće do sjutra odgovor na povrede ugovora Tare resources kao koncesionara za eksploataciju rude u Brskovu i krajem sedmice odlučiti o daljim koracima.

Ministar energetike i rudarstva, Saša Mujović, kazao je u Jutarnjem program TVCG je da je rok za odgovor na povrede ugovora Tare resources kao koncesionara za eksploataciju rude u Brskovu bio do 25. maja, ali da su odlučili da sačekaju do sjutra, jer je u pitanju međunarodna kompanija koja ima mogućnost da dostavi odgovor i poštom.

Krajem sedmice imaće konferenciju za novinare na kojoj će predočiti da li je stigao odgovor i kakav, a ako ga ne bude, pristupiće raskidu ugovora, prenosi portal RTCG.

“2010. godine je potpisan ugovor i do dan danas je važeći i kontroverzan je. Mi smo detektovali šest povreda ugovora i preduzeli konkretne mjere, odnosno dali rok od 60 dana da otkloni te probleme i ako ne dobijemo odgovor, imamo mogućnost i pravo da raskinemo ugovor. Taj rok je istekao 25. maja, ali s obzirom na to da je u pitanju međunarodna kompanija, smatrali smo da je korektno da damo još nekoliko dana da eventualno odgovor dođe, ako je upućen poštom. U četvrtak ili petak ćemo objelodaniti jesmo li i šta smo dobili i šta dalje”, kazao je Mujović.

On je ocijenio da je to vrlo kompleksno pitanje, ali stav Vlade je da nema kompromisa kada je u pitanju urgožavanje zdravlja građana Mojkovca.

