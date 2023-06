Prihodi državne kase od turizma veći 35 odsto

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Državna kasa je, prema podacima Ministarstva finansija, ove godine od turizma prihodovala 1,12 milijardi EUR, što predstavlja rast od 35,5 odsto u odnosu na isti period prethodne godine, saopšteno je portalu RTCG iz Nacionalne turističke organizacije (NTO).

Oni su kazali da je riječ o prihodima državnog budžeta po osnovu boravišne takse, članskih doprinosa i turističke takse.

Prihod od boravišne takse naplaćen zaključno sa 14. junom iznosi 574,82 hiljade EUR, što je rast od 77,62 odsto u odnosu na isti period prethodne godine.

“Prihod od turističke takse naplaćen zaključno sa 14. junom iznosi 175,93 hiljade EUR, što predstavlja rast od 21,24 odsto u odnosu na isti period prethodne godine”, precizirali su iz NTO.

Pored toga prihod od članskog doprinosa iznosio je 368,8 hiljada EUR, što predstavlja rast od 3,08 odsto u odnosu na isti period prethodne godine.

Očekivanja NTO od ove sezone su, kako su kazali, prilično visoka imajući u vidu dobru predsezonu i najave za ljetnje mjesece.

“Prema riječima hotelijera, najave su bolje u odnosu na isti period prethodne godine i zadovoljni su kako je počela ljetnja turistička sezona. Oni ističu da su odlične najave sa tržišta regiona, Njemačke, Austrije, Francuske, Velike Britanije, Poljske, Češke i Izraela”, saopšteno je iz NTO.

Svi indikatori turističkog prometa pokazuju da je riječ o dobroj sezoni.

“Posebno ohrabruje to što su lokalne turističke ogranizacije sa sjevera Crne Gore zadovoljne najavama za naredne mjesece. Lokalne turističke organizacije su pripremile odlične programe manifestacija, što će sigurno osigurati dobru posjećenost i u narednom periodu”, poručili su iz NTO.

Oni su podsjetili na preliminarne podatke Monstata za kolektivni i individiualni smještaj, koji kažu da je od početka godine zaključno sa aprilom u Crnoj Gori registrovano 370,16 hiljada turista, što je oko 64 odsto više u poređenju sa istim periodom prethodne godine.

