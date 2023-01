Prethodnu godinu obilježila intenzivna kreditna aktivnost banaka

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Novoodobreni krediti tokom prošle godine iznosili su skoro 1,5 milijardi EUR, što je preko 30 odsto više u odnosu na 2021, pokazuju najnoviji podaci o poslovanju banaka razmatrani na današnjoj sjednici Savjeta Centralne banke (CBCG).

Iz CBCG su rekli da su novoodobreni krediti 18 odsto viši u odnosu na rekordnu 2019. godinu.

„Kroz ovako intenzivnu kreditnu aktivnost banke su dale puni doprinos oporavku domaće ekonomije“, navodi se u saopštenju CBCG.

Prema preliminarnim podacima dostavljenim od banaka, NPL, odnosno učešće nekvalitetnih kredita u ukupnim, je na kraju prošle godine iznosilo 5,72 odsto i bilo je na nižem nivou u odnosu na kraj 2021. kada je iznosilo 6,17 odsto.

„Održavanju relativno niskog nivoa NPL-a, uprkos strožijem regulatornom okviru čija je implementacija počela u prošloj godini, doprinijele su sveobuhvatne aktivnosti CBCG“, rekli su iz vrhovne monetarne institucije.

Uz nastavak profitabilnog poslovanja, visoku likvidnost i dobru kapitalizovanost bankarskog sektora, izraženu kroz koeficijent solventnosti iznad 18 odsto, zabilježen je i godišnji rast depozita od skoro 25 odsto, tako da su oni na kraju prošle godine iznosili 5,2 milijarde EUR.

Savjet je razmatrao radnu studiju Dijagnostička analiza inflacije u Crnoj Gori, čiji je cilj da ispita u kojoj mjeri je inflacija u Crnoj Gori zavisna od globalnih faktora, te koliki uticaj na inflaciju imaju faktori sa domaćeg tržišta.

„Rezultati studije su pokazali da je inflacija u Crnoj Gori pod dominantnim uticajem globalnih faktora, u prvom redu rasta cijena hrane i nafte na međunarodnom tržištu. Analize su pokazale da, u vremenima povećanja, odnosno smanjenja poreskih i akciznih opterećenja, i domicilni faktor ima uticaja na kretanje inflacije“, navodi se u saopštenju.

Rezultati te studije, kako se objašnjava, ukazuju na neophodnost sprovođenja strukturnih reformi u oblasti javnog sektora i posebno u segmentu sistema socijalnih davanja.

„Implementacija strukturnih reformi otvorila bi prostor za primjenu fleksibilne fiskalne politike u suočavanju sa negativnim efektima inflacije i zaštiti životnog standarda stanovništva, dok bi suprotno tome, povećavanje plata i socijalnih davanja sa ciljem amortizovanja inflacionog udara samo dalje pothranjivalo inflaciju“, rekli su iz CBCG.

Na današnjoj sjednici Savjet je usvojio Izvještaj o poslovanju i sprovođenju politike CBCG za novembar. Podaci na kraju novembra prošle godine pokazuju da raste broj blokiranih preduzeća, kao i ukupan dug po osnovu koga je izvršeno blokiranje računa, što upućuje na pogoršanu likvidnost realnog sektora.

„Zabrinjavaju i podaci o deficitu tekućeg računa koji je, na kraju septembra prošle godine, iznosio skoro 480 miliona EUR, što je povećanje od preko 90 odsto u odnosu na isti period 2021. godine, uprkos rastu suficita na računu usluga i doznaka iz inostranstva.

Savjet je donio izmjene i dopune Odluke o statističkim podacima i informacijama koje kreditne institucije dostavljaju CBCG. Izmjena važeće odluke inicirana je u cilju pomjeranja rokova za dostavljanje izvještaja kako bi se kreditnim institucijama obezbijedilo dodatno vrijeme za standardizaciju razvoja internih sistema, što će garantovati kvalitet traženih podataka.

Na današnjoj sjednici razmatrana su i ostala pitanja iz nadležnosti Savjeta CBCG.

