Preko 66 hiljada posjetilaca uživalo u ljepotama NP Skadarsko jezero

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalni park (NP) Skadarsko jezero je od početka godine posjetilo preko 66 hiljada posjetilaca, što je 85 odsto više u odnosu na isti prošlogodišnji period kada je ostvarena posjeta oko 35 hiljada turista.

Ovu statistiku prati i povećanje prihoda, koje je u poređenju sa prošlom godinom veće oko 130 odsto.

Turisti su, kako je saopšteno iz NPCG, najviše zainteresovani za krstarenje, kajakarenje, boravak na plažama, kao i posjete tvrđavama i manastirima, prenosi agencija CGNews.

Krstinja Ivanović iz NP Skadarsko jezero kazala je da je sezona ove godine veoma dobra i da tome u prilog govore i podaci prema kojima je značajno više turista nego prošle godine.

„Kada je naplata u pitanju i tu bilježimo rekordne rezultate i povećanje od preko 130 odsto više u odnosu na lani“, rekla je Ivanović.

Ovaj park najčešće posjećuju turisti iz Francuske, Izraela, Češke, Litvanije, Njemačke i Holandije, a očekuje se da struktura posjetilaca u susret špicu sezone bude i bogatija.

„Najveća atrakcija i najveće je interesovanje za krstaranje jezerom, a mislim da su ove godine i lokalni preduzetnici veoma zadovoljni. Na Skadarskom jezeru tek ulazimo u sezonu, koja će trajati još dva i po mjeseca. Očekujemo još veće interesovanje za aktivni odmor i boravak u prirodi, a rezultate sezone moći ćemo da vidimo u novembru“, objasnila je Ivanović.

Sjutra će na Virpazaru biti obilježen i Dan NP Skadarsko jezero. Svi zainteresovani mogu doći i uživati u obilasku parka, pješačenju, vožnji bicikala predviđenim stazama, kajakarenju, krstarenju, posmatranju ptica.

Posjetioci će imati priliku i da od lokalnih proizvođača kupe domaće proizvode i ručno rađene predmete na štanovima ispred Centra za posjetioce u Virpazaru. Kajake koji su u ponudi NP, posjetioci će moći da koriste besplatno, a zainteresovani se mogu prijaviti na broj 067 343 943.

