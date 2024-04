Predstavili investicije u sektoru turizma

Podgorica, Tirana, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo turizma, ekologije, održivog i razvoja sjevera predstavilo je na sastanku UN Tourism Komisije za Evropu, koji je održan u Tirani, najznačajnije investicije u turističkom sektoru u Crnoj Gori.

“Na sastanku su predstavljeni ključni ostvareni rezultati, sa osvrtom na strateške ciljeve i prioritete i rebrendiranje organizacije, kao i podaci o turističkom prometu i brojne inicijative. Na sastanku je usvojen okvir za Agendu za Evropu”, navedeno je u saopštenju Ministarstva.

Sastanku, koji je okupio najviše predstavnike iz 40 država, prisustvovale su vršiteljka dužnosti generalne direktorice Direktorata za razvoj turizma i izradu propisa, Svetlana Šljivančanin i kontakt tačka za UN Tourism za Crnu Goru, Maja Kovačević.

Šljivančanin je govorila o značaju turizma za Crnu Goru i zahvalila se UN Tourism-u za najnoviju tehničku podršku kroz grant Aviarepsa, koja se odnosi na destinacijski marketing.

Pored toga, održan je i drugi sastanak Radne grupe za jugoistočnu Evropu na kojem je bilo riječi o investicijama i nelegalnom kratkoročnom iznajmljivanju smještajnih kapaciteta, takozvanom short-term rentalsu.

Šljivančanin se osvrnula na stanje u Crnoj Gori, sa fokusom na najvažnije investicije u sektoru i to u infrastrukturu na skijalištima vrijednu oko 112 miliona EUR i ulaganje u 16 hotela u južnom i sjevernom regionu, vrijednosti oko 450 miliona EUR.

Kada je riječ o kratkoročnom iznajmljivanju, Šljivančanin je potvrdila uticaj online platformi na njihovu ekspanziju, osvrnula se na zakonodavni okvir u Crnoj Gori i ukazala na značaj regulative Evropskog parlamenta u toj oblasti.

Na marginama sastanka, održana je i konferencija Investicije u turizmu i ekonomski razvoj u Evropi.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS