Predlažu Vladi da poveća i ostale penzije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Savez udruženja penzionera Crne Gore, prema riječima njegovih predstavnika, podržava najavljeno povećanje minimalne penzije na 450 EUR, ali predlaže Vladi da poveća i ostale.

Predsjednik te organizacije, koja broji 90 hiljada članova, Branko Vešović, kazao je da su se već od 2016. godine aktivno zalagali za povećanje najnižih penzija.

“Ove inicijative rezultirale su povremenim povećanjem od deset do 20 odsto. Međutim, sada su mnogi penzioneri u neravnopravnom položaju, pa je pitanje korektnosti situacije u kojoj penzioneri s 40 godina staža primaju istu penziju kao oni sa samo 15 godina”, kazao je Vešović Pobjedi.

On je istakao važnost pravednog pristupa povećanju penzija i poziva nadležne da pronađu odgovarajuće rješenje. Takođe je naveo da je važno ne zanemariti korisnike srazmjernih penzija.

Vešović je postavio konkretna pitanja u vezi s planiranim usklađivanjem penzija.

“Prema najavama, penzije će od nove godine biti usklađivane tri puta godišnje. Savez udruženja penzionera zahtijeva da se to radi kvartalno, odnosno četiri puta godišnje. Nijesmo se slagali ni sa švajcarskim modelom, koji je kasnije modifikovan 2011. godine”, kazao je Vešović.

On je rekao da je njegova ključna zamjerka što predstavnici ovog najbrojnijeg udruženja penzionera nijesu uključeni u procese donošenja ove odluke, niti su bili konsultovani, što predstavlja nedostatak transparentnosti u vezi s ključnim pitanjima, koja direktno utiču na penzionere.

Vešović je kazao da Savez udruženja naglašava potrebu uvezivanja prosječne penzije s prosječnom platom u Crnoj Gori u odnosu 1:65 odsto.

“Ovaj pristup smatramo najrealnijim i najkorektnijim, čime bi povećanje penzija pratilo povećanje plata. Time bi bila osigurana proporcionalnost između primanja radno aktivnih i penzionisanih građana, što bi bilo u skladu s načelima pravičnosti unutar penzijskog sistema”, objasnio je Vešović.

Savez udruženje penzionera pozvao je na ozbiljno razmatranje njihovih predloga kako bi se postigla dugoročna i održiva pravičnost u penzijskom sistemu, uzimajući u obzir perspektivu i interese svih penzionera.

Penzije na sjeveru, kako je rekao Vešović, su 20 odsto niže nego u srednjem i južnom dijelu, što je posljedica stanja u privredi. Ističe da je prije tri godine situacija bila drugačija.

“Imali smo mogućnost da pomažemo penzionerima. Dobijali smo od Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO) dvije vrste pomoći za opštinska udruženja – za naših 68 klubova i za pomoć penzionerima, koji su siromašni, za popravku domova, ukupno 100 hiljada EUR. Naznačena sredstva su dijeljena opštinskim udruženjima penzionera koji su tačno znali kome je ta pomoć bila potrebna. Sada humanitarnu pomoć dijeli Fond PIO samo po jednom kriterijumu – visina penzije, a ne znaju da postoje penzioneri koji primaju i drugu penziju, recimo iz Luksemburga ili neke druge države”, objasnio je Vešović, dodajući da je Savez imao šest kriterijuma po kojima se dijelila pomoć po mjesnim udruženjima.

On je naveo da opštinska i mjesna udruženja penzionera najbolje znaju kome je ta pomoć najpotrebnija. Savez udruženja penzionera Crne Gore je najveća NVO, koju čine 26 opštinskih i 277 mjesnih udruženja.

“Uprkos svim izazovima, Savez ostaje posvećen svojoj misiji i saradnji sa Vladom, resornim ministarstvima i Fondom PIO”, poručio je Vešović i dodao da se nada da će se delegacija Saveza penzionera, nakon praznika, sastati sa premijerom Milojkom Spajićem i resornom ministarkom Naidom Nišić.

