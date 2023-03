Poznata influenserka zaštitno lice Budve za ovu godinu

Budva, (MINA-BUSINESS) – Turistička organizacija Budve (TOB) angažovala je influenserku i nekadašnjeg svjetskog top-modela, Danijelu Dimitrovsku, kao zaštitno lice Budve za ovu godinu, koja će svojim uticajem na ciljanu javnost jačati imidž te destinacije.

„Saradnja sa poznatom influenserkom dogovorena je za ovu godinu i podrazumijevaće cjelogodišnju promociju svih segmenata turističke ponude budvanske rivijere kroz foto i video materijal snimljen u Budvi, a koji će biti plasiran na njenim nalozima na društvenim mrežama Instagram i TikTok”, navodi se u saopštenju TOB-a.

Na ovim društvenim mrežama ona broji preko 100 hiljada pratilaca dok doseg, odnosno ukupan broj ljudi koji vide njene pojedinačne objave, ide i do pola miliona.

„Obožavam crnogorsko primorje, naročito Budvu, jer me za nju veže puno lijepih uspomena i kad god dođem, zaista uživam. Ovo je prvi put da sam došla van letnje sezone i mogu da kažem da sam oduševljena sadržajem koji Budva nudi“, kazala je Dimitrovska.

Tokom svog prvog boravka u Budvi ove godine, Dimitrovska je sa svojom ekipom obišla Miločerski park, Stari grad, tvrđavu Mogren i budvansko zaleđe.

Šetnjom od Svetog Stefana, kroz Miločerski park, uz plaže Miločer i Kraljičina sve do Pržna, upoznala se sa najljepšim dijelom crnogorskog primorja već prvog dana.

„Sledećeg dana je u Starom gradu obišla Muzej grada, gdje je vidjela arheološku i etnografsku zbirku, Citadelu i Atelje lokalnih umjetnika. Poseban utisak na cijelu ekipu ostavili su antički mozaik u Muzeju grada i Citadela sa budvanskim bedemima”, navodi se u saopštenju.

Posjetom ženskom manastiru Rustovo i kratkom šetnjom, ekipa je imala dovoljno vremena da vidi potencijal razvoja aktivnog i vjerskog turizma u Budvi kao i prirodnu ljepotu kojom je budvansko zaleđe darovano.

Poslednjeg dana, organizovan je i obilazak tvrđave Mogren, gdje su se upoznali sa istorijskim vrijednošću ovog lokaliteta kao i daljim planovima za rekonstrukciju, valorizaciju i razvoj jedne od potencijalno najznačajnijih turističkih atrakcija u Budvi.

“Kvalitet i sadržaj budvanskih hotela visoke kategorije ekipa je imala priliku da osjeti tokom četvorodnevnog boravka u hotelu Splendid, dok im se posebno dopala raznovrsna gastro ponuda restorana duž rivijere”, navodi se u saopštenju.

Kada je 2004. godine pobijedila na prestižnom modnom takmičenju u Srbiji i Crnoj Gori, Dimitrovska je započela svjetsku karijeru manekenke i modela. Od tada je radila za neke od najuticajnijih brendova kao što su Gucci, Vera Wang, Hugo Boss, Dior, Carolina Herrera, Chanel, Kenzo, Valentino, Moschino, Givenchy, Stella McCartney, Louis Vuitton i drugi.

U jednoj od kampanja je pozirala sa Đorđom Armanijem i drugim modelima za italijansko izdanje časopisa Marie Claire, a našla se i na naslovnicama modnih časopisa Elle, Vogue i Glamour.

Sa francuskim glumcem Vinsentom Kaselom je snimila televizijsku reklamu za muški parfem Yves Saint Loren, a bila je i jedan od promotivnih modela Victoria’s Secret-a.

(kraj) jlb

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS