Pozitivno mišljenje nezavisnog revizora na finansijsko poslovanje Plantaža

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Za kompaniju 13. Jul – Plantaže prošla godina bila je godina stabilizacije poslovanja, koju su obilježili dobri rezultati na polju konsolidacijie i sređivanje bilansa, što dodatno potvrđuje i pozitivno mišljenje revizora, saopštili su iz te kompanije.

Na redovnoj Skupštini akcionara Plantaža, kojom je predsjedavao izvršni direktor kompanije Igor Čađenović, usvojeni su Finansijski izvještaji i Izvještaji o poslovanju za prošlu godinu.

Kako je saopšteno iz Plantaža, usvojen je i Izvještaj revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za prošlu godinu.

“Godina 2022. za Plantaže je godina stabilizacije poslovanja, koju su obilježili dobri rezultati ostvareni na polju konsolidacijie i sređivanje bilansa, što dodatno potvrđuje i pozitivno mišljenje revizora bez rezerve na finansijske izvještaje, rast prihoda, smanjenje troškova i prepolovljen gubitak u odnosu na 2021. godinu”, navodi se u saopštenju.

Iz Plantaža su kazali da se time vraća povjerenje akcionara i kreditora u poslovanje i budući razvoj kompanije.

Kako se navodi, Plantaže su u prošloj godini proizvele 12,3 miliona kilograma (kg) vinskog i 872.879 kg stonog grožđa za prodaju, odnosno 25 odsto manje u odnosu na 2021. godinu, što je direktna posljedica grada koji je krajem juna prošle godine pogodio zasade na Ćemovskom polju.

“Na površini od 83 ha proizvodnja breskve, nektarine, kajsije i nara iznosila je 949,107 kg, što je 13 odsto manje u odnosu na godinu koja je prethodila”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je u prošloj godini proizvedeno i 80.118 kg ploda masline, što je 67 odsto veći prinos nego 2021. godine, 650 hiljada loznih reznica, 116,6 tona ribe i riblje mlađi odnosno 18 odsto više u odnosu na prethodnu godinu.

Iz Plantaža su rekli da je prošle godine ukupno isflaširano 12,2 miliona flaša gotovih proizvoda, što je dva odsto veća realizacija od ostvarenja iz 2021.

“Kompanija „13.Jul-Plantaže“ u prošloj godini ostvarila je ukupan prihod od preko 28 miliona EUR, što je 15 odsto više u odnosu na 2021. godinu”, rekli su iz Plantaža.

U saopštenju se navodi da prihodi od prodaje proizvoda i usluga iznose 24,6 miliona EUR, što je osam odsto više u odnosu na 2021.godinu.

“Prohodi ostvareni od prodje na domaćem tržištu veći su za 16 odsto u odnosu na prethodnu godinu, dok rast prodaje na najvećem izvoznom tržištu Srbije iznosi 14 odsto“, kaže se u saopštenju.

Ističe se da je u prošloj godini ostvaren i rekordan prihod ugostiteljstva za poslednjih deset godina, u iznosu od preko 1,5 miliona EUR.

Kako se navodi, ukupni rashodi u prošloj godini bili su na nivou od 33 miliona EUR, što je 17 odsto manje u odnosu na 2021. godinu.

“Smanjenje troškova posljedica je niza mjera koje je preduzeo aktuelni Menadžment, kao i strategije kompanije, sa ciljem da se sveobuhvatno racionalizuju troškovi poslovanja i da se isti svedu na mjeru održivih”, kaže se u saopštenju.

Iz Plantaža su naveli da je prošle godine zabilježen rast troškova materijala i energije, kao posljedica rasta cijena rapromaterijala na regionalnom i globalnom nivou, od kojih su samo troškovi nabavke flaša porasli za više od pola miliona u odnosu na 2021. godinu.

Oni su objasnili da se značajan rast troškova odnosi i na povećanje iznosa poreza na nepokretnosti za Opštinu Podgorica i Opštinu Danilovgrad, kao i rast troškova amortizacije.

„Sa druge strane, u odnosu na prethodnu godinu, uprkos povećanju prosječnih zarada u Crnoj Gori, kao i minimalne zarade, nastavljen je trend pada troškova zarada u posljednjih dvije godine, što jasno ukazuje da aktuelni menadžmet ima namjeru da nastavi racionalizaciju broja zaposlenih“, rekli su iz Plantaža.

Iz te kompanije su naveli da je povećanje troškova amortizacije i poreza na nepokretnost posljedica reprocjene vrijednosti imovine, na 31 decembar 2021.godine, kada je imovina Plantaža procijenjena na preko 400 miliona EUR.

Kako su kazali, urađena reprocjena uslovila je milionske rashode po osnovu reprocjene u 2021. godini, pa je u prošloj godini došlo do pada te kategorije troškova.

„Kompanija je u prošloj godini ostvarila negativan poslovni rezultat, prije oporezivanja, u iznosu od 10,9 miliona EUR, što predstavlja duplo manji gubitak u odnosu na 2021. godinu“, istakli su iz Plantaža.

Oni su kazali da je takav poslovni rezultat dominatno uslovljen smanjenjem vrijednosti zaliha za 5,5 miliona EUR, povećanjem troškova amortizacija za preko dva miliona EUR u odnosu na prethodnu godinu, kao i povećanja poreza na nepokretnosti u iznosu od 1,4 miliona EUR.

Iz Plantaža su rekli da je do pada vrijednosti zaliha prevashodno došlo zbog manje proizvodnje u prošloj godini, kao posljedica vremenskih nepogoda – grada koji je pogodio teritoriju Glavnog grada i opštine Tuzi.

„Pa je zbog pada ubranih količina grožđa došlo do umanjenja vrijednosti rinfuza gotovih proizvoda koja je ušla na zalihe, od one koja je realizovana na tržištu. Podsjećamo da procijenjena vrijednost saniranja štete od posljedica grada osam miliona EUR“, kaže se u saopštenju.

Skupština akcionara donijela je i odluku o izboru i imenovanju revizora za ovu godinu, po kojoj je za revizora izabrana revizorska kuća Konzorcijum, Cattaro Audit Kotor i SFAI Montenegro Audit Group Podgorica.

