Potrebno dostići ciljeve održivog razvoja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U narednom periodu potrebno je dodatno pojačati napore i mobilisati sva dostupna sredstva kako bi se ubrzali pregovarački procesi sa EU i dostigli ciljevi održivog razvoja, ocijenio je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vladimir Joković.

On je na sastanku sa stalnom predstavnicom Porgrama Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori, Ekatarinom Paniklovom, kazao da je zadovoljan visokim stepenom efikasnosti u implementaciji dosadašnjih zajedničkih aktivnosti.

Joković je kazao da je važno poštovanje svih propisanih procedura kako bi se za planirane projekte obezbijedila implementacija u skladu sa važećim relevantnim standardima, sa naglaskom na standarde zaštite životne sredine.

Uz čestitke na imenovanju, Paniklova je istakla dosadašnju dobru saradnju sa Ministarstvom, uz poruku da je u narednom periodu UNDP spreman proširiti saradnju kako bi se na najbolji način mogle adresirati potrebe održivog razvoja Crne Gore.

Paniklova je posebno istakla dobru saradnju i konkretne rezultate koje ostvaruje Crna Gora i Ministarstvo u okviru aktuelnog regionalnog projekta Integralno upravljanje rizicima od poplava u proširenom slivu rijeke Drim na Zapadnom Balkanu, koji se finansira od strane Adaptacionog fonda i obuhvata aktivnosti koje je potrebno sprovesti u zemljama sliva rijeke Drim u cilju zaštite od poplava i povećanja otpornosti na klimatske promjene.

Sagovornici su istakli da se saradnja sa UNDP-jem u Crnoj Gori ogleda kroz uspješno vođenje zajedničkih projekata, uz potvrđeno opredeljenje da se ona nastavi i dodatno proširi i ojača.

