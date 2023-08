Potpisan ugovor za priključenje SE Prediš na prenosni sistem

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) i kompanije Obnovljivi izbori energije potpisali su danas u Podgorici ugovor o priključenju solarne elektrane (SE) Prediš, čija je instalisana snaga 215 megavata (MW), na prenosni sistem.

Kako je saopšteno iz CGES-a, ugovor je vrijedan oko 180 miliona EUR.

Ugovor su potpisali izvršni direktori CGES-a Ivan Asanović i kompanije Obnovljivi izvori energije, Rusmin Muslić.

Iz CGES-a su kazali da će SE Prediš biti priključena preko 400 kilovoltnog (kV) dalekovoda na razvodno postrojenje Čevo.

“Osim veće priključne snage koju će mreža moći prihvatiti, ovo tehničko rješenje omogućava i bolje karakteristike prenosnog sistema jer eliminiše mogućnost istovremenog ispada 400 kV dalekovoda prema Trebinju i prema Pljevljima, što će imati višestruke benefite uključujući i povećanje snage kratkog spoja i inercije sistema”, naveli su iz CGES-a.

