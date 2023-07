Potpisan sporazum o saradnji sa Institutom sertifikovanih računovođa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici Ministarstva finansija i Instituta sertifikovanih računovođa (ISRCG) potpisali su danas sporazum o saradnji, u cilju unapređenja kvaliteta finansijskih izvještavanja kroz usavršavanje znanja i vještina, odnosno promociju i adekvatniju regulaciju pravnog i privrednog ambijenta.

Sporazum su potpisali ministar finansija Aleksandar Damjanović i generalna sekretarka ISRCG-a Anastasija Boljević.

Damjanović je, kako je saopšteno iz Ministarstva, poručio da sporazum predstavlja formalizaciju dugogodišnje uspješne saradnje, prvenstveno na planu razmjene informacija i najbolje prakse, ali i osnov uspostavljanja saradnje na polju edukacija i obuka računovođa i revizora.

Imajući u vidu značaj dodatne profesionalizacije računovodstvene i revizorske djelatnosti u promociji društvenog i ekonomskog razvoja, Damjanović je istakao da je detektovan prostor i za unapređenje legislativnog okvira, koji bi doprinio transparentnijem finansijskom izvještavanju i efikasnijim revizorskim aktivnostima.

Boljević je ocijenila da sporazum predstavlja prirodan slijed događaja i da je proistekao iz dugogodišnje dobre saradnje između potpisnika, koja je započeta prenosom javnih ovlašćenja u regulaciji računovodstveno/revizorske profesije povjerenih od Vlade Institutu.

Kako je navela, saradnja sa Ministarstvom finansija kao resornim, u čijoj je nadležnosti regulacija računovodstveno/revizorske profesije, za sve članove Instituta je od krucijalnog značaja.

U skladu sa odredbama sporazuma, potpisnici će se, između ostalog, fokusirati na sprovođenje niza aktivnosti, koje podrazumijevaju gostovanje predavača Ministarstva i Instituta na radionicama i predavanjima koje organizuje obje institucije, organizovanje relevantnih događaja i zajedničko apliciranje i sprovođenje projekata iz pretpristupnih EU i ostalih fondova od obostranog interesa.

Saradnja će se ogledati i u objavljivanju stručnih tekstova predstavnika Ministarstva u časopisu Računovodstvo i revizija koji izdaje Institut i pomoć njegovih eksperata u koncipiranju nacrta zakonskih rješenja i podzakonskih akata od značaja za računovodstvenu i revizorsku struku i poreska pitanja.

(kraj) jlb/sam

