Potpisan aneks ugovora o koncesiji za izgradnju mHE Otilovići

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Aneks ugovora o koncesiji za izgradnju male hidroelektrane (mHE) Otilovići, kojim se omogućava dalja realizacija projekta, potpisan je u četvrtak u Ministarstvu energetike i rudarstva.

Iz tog Vladinog resora su podsjetili da je na nedavno održanoj sjednici Vlade potvrđeno da su ispunjeni svi preduslovi za realizaciju tog važnog projekta.

Predmetni ugovor o koncesiji je zaključen između Vlade kao koncedenta i Elektroprivrede (EPCG) kao koncesionara.

“Strateško opredjeljenje Vlade je da se proizvodnja električne energije zasniva na obnovljivim izvorima energije. Ne samo u Crnoj Gori, već i na globalnom nivou, zastupljena je energetska politika sa jasnim ciljem da se što veći prioritet da korišćenju obnovljivih izvora, u cilju smanjenja štetnih uticaja”, navodi se u saopštenju.

S tim u vezi, kako su dodali, temelji energetskog razvoja u ekološkoj državi moraju biti zasnovani na transparentnim i javno prihvatljiivim modelima, kroz ekološki prihvatljive načine, posebno uvažavajući uticaj na lokalno stanovništvo i životnu sredinu.

Iz Ministarstva su podsjetili da projekat obuhvata izgradnju mHE Otilovići snage otprilike 2,6 megavata (MW), sa planiranom godišnjom proizvodnjom električne energije od 11 gigavat sati (GWh).

Taj korak, kako su naveli, doprinosi razvoju energetske infrastrukture, ali prvenstveno reflektuje jasnu usmjerenost Vlade prema ispunjenju zahtjeva EU Agende i putu ka članstvu u Uniju.

“Ovaj projekat uživa apsolutnu podršku, a nema razlika u mišljenjima između Vlade, koncesionara i predstavnika ekoloških pokreta. Kroz ovaj projekat obezbjeđuje se odgovarajući javni interes, kroz unapređenje energetske djelatnosti, obezbjeđenje održivog korišćenja obnovljivih izvora energije zasnovanog na njegovom dugoročnom korišćenju, veću zaposlenost, kao i racionalno, ekonomično, pravilno i efikasno korišćenje prirodnih resursa”, poručili su iz Ministarstva.

Iz tog Vladinog resora su istakli da bi se izgradnjom te mHE omogućilo efikasnije korišćenje akumulisane vode koja je formirana izgradnjom lučko-betonske brane Otilovići, izgrađene 1980. godine na rijeci Ćehotini, čija je osnovna namjena obezbjeđenje dovoljnih količina vode za hlađenje agregata Termoelektrane (TE) Pljevlja.

Ministarstvo će, prema riječima njegovih predstavnika, i dalje pratiti napredak projekta u saradnji s relevantnim stranama, kako bi obezbijedilo uspješnu realizaciju ovog značajnog koraka prema održivoj energetici.

