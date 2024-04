Postigli dogovor o potpunoj liberalizaciji prevoza tereta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Na sastanku Mještovite crnogorsko-ukrajinske komisije su delegacije postigle dogovor o potpunoj liberalizaciji prevoza tereta između dvije zemlje, što uključuje da bilateralni, tranzitni prevoz tereta i prevoz za/iz treće zemlje, bude oslobođen korišćenja dozvola počev od 1. juna.

Sastanak Mješovite crnogorsko-ukrajinske komisije o međunarodnom prevozu putnika i tereta u drumskom saobraćaju održan je protekla dva dana na poziv Ministarstva saobraćaja i pomorstva Crne Gore.

Sastanak je organizovan u cilju razmatranja svih pitanja u oblasti međunarodnog drumskog prevoza od zajedničkog interesa za obje države.

“U prevozu putnika konstatovano je da se na godišnjem nivou razmjenjuje 50 dozvola za vanlinijski povremeni prevoz putnika u drumskom saobraćaju, a postignut je dogovor da se u narednom periodu dodatno razmijeni i 30 dozvola za naizmjenični prevoz putnika”, navodi se u saopštenju.

Delegacije su usaglasile da će uzajamno priznavati sertifikate o početnoj stručnoj osposobljenosti vozača, ubrzanoj početnoj stručnoj osposobljenosti i periodičnoj stručnoj osposobljenosti, izdatih u obje zemlje.

U crnogorskoj delegaciji su bili predstavnici Ministarstva saobraćaja i pomorstva i Privredne komore Crne Gore, dok su u ukrajinskoj delegaciji bili predstavnici Ministarstva razvoja zajednica, teritorija i infrastrukture i Ambasade Ukrajine u Crnoj Gori.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS