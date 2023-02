Poslanici 28. februara o Zakonu o akcizama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predsjednica Skupštine Danijela Đurović sazvala je za 28. februar vanrednu sjednicu na kojoj će se raspravljati o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama.

Kako se navodi u dokumentu objavljenom na sajtu Skupštine, na dnevnom redu sjednice su i izmjene i dopune Zakona o porezu na promet nepokretnosti, Zakona o sprečavanju nelegalnog poslovanja, kao i Zakona o porezu na dobit pravnih lica.

Poslanici će na vanrednoj sjednici raspravljati i o izmjenama i dopunama zakona o igrama na sreću i Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti.

