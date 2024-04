Posebne mjere za odlazak u penziju lučko-transportnih radnika u Luci Bar

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poslanici Socijalističke narodne partije (SNP), Slađana Kaluđerović i Bogdan Božović, predložili su izmjene i dopune Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, koje imaju za cilj da pruže podršku lučko-transportnim radnicima u Luci Bar.

Iz SNP-a su rekli da radnici zaposleni u Luci Bar obavljaju poslove koji su kako fizički tako i mentalno zahtjevni.

“Njihov posao uključuje, između ostalog, i pretovar i skladištenje potencijalno opasnih materijala kao što su koncentrati teških metala i eksplozivna sredstva. Uprkos primjeni svih mjera zaštite, ovi poslovi ostaju visokorizični i mogu imati dugotrajne posljedice po zdravlje naših radnika”, navodi se u saopštenju.

Imajući to u vidu, predlog zakona ima za cilj da omogući lučko-transportnim radnicima u Luci Bar da odu u penziju poslije 25 godina radnog staža, pri čemu najmanje 15 godina mora biti provedeno radeći na ovim visokorizičnim poslovima.

“Ova mjera ne samo da priznaje težinu i rizike njihovog svakodnevnog rada, već i osigurava da ovi vrijedni ljudi mogu uživati u zasluženoj penziji sa dostojanstvom”, dodaje se u saopštenju.

Iz SNP-a su kazali da je analiza koju su sproveli pokazuje da taj predlog zakona neće predstavljati značajan finansijski izdatak za državu Crnu Goru.

Procjenjuje se da će, prema ovom zakonu, do 2040. godine u penziju otići samo 15 radnika, što potvrđuje da je ovaj predlog održiv i izvodljiv.

SNP je posvećen poboljšanju uslova rada i života svih građana Crne Gore. Predložene izmjene Zakona o PIO samo su jedan korak ka ostvarivanju ovog cilja, posebno za one koji su svoje živote posvetili teškom i opasnom radu u korist našeg društva.

“Pozivamo sve poslanike da podrže ovaj predlog zakona, koji je ključan za zaštitu prava i dobrobiti naših lučko-transportnih radnika, a savjetniku potpredsjednika Vlade, Draganu Vukiću, zahvaljujemo što je inicirao rješavanje navedenog problema”, zaključuje se u saopštenju.

