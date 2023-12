Portonovi bilježi veću posjećenost

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Ova sezona bilježi mnogo veću posjećenost nego prošla, saopštila je direktorica marketinga i komunikacija u Portonovom, Adrijana Husić i dodala da se nada da će planiranim aktivnostima uspjeti da produže sezonu u primorskim gradovima, kao što je Herceg Novi.

„Sedmo veče u Portonovom, tokom praznične sezone donijelo je dva koncerta i zaista nas raduju jako dobre reakcije publike koja je sa nama ove zime“, rekla je Husić agenciji Mina-business.

Ona je dodala da su nastupi Michael Jackson Tribute benda i Mostar Sevdah Reuniona samo dva od ukupno 16 nastupa koji su dio ove praznične sezone uz bogatu ponudu deset kućica koje se nalaze na Portonovom prazničnom bazaru.

„Koncertne aktivnosti zvijezda koje dolaze iz regiona i inostranstva za nas su jako važne, jer je to jedan od načina, ne samo da dovedemo više publike u Portonovi, već i da promovišemo kako Portonovi, tako i Crnu Goru i da nastavimo sa pozicijoniranjem Crne Gore kao turističke destinacije“, kazala je Husić.

Pjevač Michael Jackson Tribute benda, Lenny Jay, rekao je da ga raduje nastup u Crnoj Gori.

„Prvi put sam ovdje i sviđa mi se. Ljudi su tako ljubazni i mesto je prelijepo. Portonovi je nevjerovatan, prelijepo mjesto”, kazao je Jay.

On je dodao da njihov nastupu predstavlja mješavinu pesama Michaela Jacksona i grupe The Jackson 5.

“Slušam Michaela Jacksona od kada sam bio klinac, od sedme godine. Počeo sam da pjevam i igram kao Michael. Kada je preminuo 2009. godine, osjetio sam potrebu da sačuvam sjećanje na njega. Zato to radim”, objasnio je Jay.

Michael Jackson Tribute ima koncerte širom svijeta.

“Tek smo stigli iz Južne Amerike. Tamo smo odradili nekoliko koncerata, a za sljedeću godinu imamo pripremljenu turneju. Sviraćemo u Japanu, Kini, Meksiku i Južnoj Americi. Imamo mnogo nastupa planiranih za sljedeću godinu”, rekao je Jay.

Član Mostar Sevdah Reuniona, Marko Jakovljević, kazao je da mu je drago što nastupa u Portonovom.

“Uvijek nam je bilo lijepo na moru, pogotovo ako je ljeto. Nama je svako mjesto super. Drago nam je što smo u Portonovom”, naveo je Jakovljević.

Oni, kako je rekao, sviraju sevdah na malo dugačiji način, odnosno da je njihova muzika spoj džeza, bluza i rokenrola sa tradicionalnim elementima.

“Repertoar je raznolik, mislim da će svako naći nešto za sebe”, zaključio je Jakovljević.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS