Pojednostavljene i skraćene procedure u sistemu javnih nabavki

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Naručiocima u sistemu javnih nabavki od danas je omogućeno da, preko Elektronske platforme javnih nabavki (CEJN), provjere ispunjenosti obaveznih uslova za učešće preduzeća u postupcima javnih nabavki koji se odnose na izmirivanje obaveza po osnovu poreza i doprinosa.

Naime, u okviru CEJN platforme koja je operativna od 1. januara 2021. godine, realizovano je uspostavljanje elektronske veze Elektronskog sistema javnih nabavki sa sistemom Uprave prihoda i carina.

“Time je ostvaren važan cilj zacrtan strateškim dokumentima i datim preporukama Evropske komisije, a sve sa namjerom pojednostavljivanja procedura i poboljšanja efikasnosti sprovođenja postupaka javnih nabavki”, navodi se u saopštenju.

Na taj način će se, kako se dodaje, ubrzati postupak javne nabavke i ostvariti skraćenje trajanja samog postupka u dijelu provjere dokaza, u prosjeku za deset dana.

Ministarstvo finansija i Uprava prihoda i carina, nastaviće da u partnerskom duhu unapređuju procedure i posvećeno rade na uspostavljanju efikasnijeg funkcionisanja javnih politika iz okvira svojih nadležnosti.

