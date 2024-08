Podsticaj aktivnostima u sektoru ribarstva

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je javni poziv za dodjelu sredstava podsticaja aktivnostima zajedničkog djelovanja i udruživanja u sektoru ribarstva.

Poziv je objavljen u skladu sa Agrobudžetom za ovu godinu i programom Podrška razvoju sektora morskog ribarstva i marikulture, mjerama jačanje profesionalne ribolovne flote, budžetska linija, podrške organizovanom djelovanju sektoru ribarstva, kao i podrška aktivnostima zajednočkog djelovanja i udruživanja u sektoru ribarstva.

“Pravo na sredstva podsticaja po ovom javnom pozivu mogu ostvariti samo nevladine organizacije, udruženja, organizacije proizvođača i kooperative čiji su osnivači registrovani ribari i uzgajivači”, navodi se u saopštenju.

Prioritetne tematske oblasti za koje se može ostvariti podrška po ovom javnom pozivu su zajedničko djelovanje, planiranje i stavljanje na tržište riba i drugih vodenih organizama, promociju ribe i proizvoda od ribe koja potiče iz ulova, povezivanje sektora ribarstva sa trgovačkim lancima u zemlji i inostranstvu.

“Podrška se može ostvariti i za objedinjavanje selekcija, kategorizacija, obilježavanje i pakovanje ulova radi stavljanja na tržište, odnosno u promet, bolje informisanje potrošača, poboljšanje infrastrukture neophodne za rad i funkcionisanje zajedničkog djelovanja, kao i planiranje ulova/proizvodnje prema zahtjevima tržišta u dijelu količina i kvaliteta ribe i drugih vodenih organizama”, rekli su iz Ministarstva.

Trajanje ovog javnog poziva je do 2. septembra.

Cjelokupni tekst javnog poziva, koji sadrži sve neophodne informacije, kriterijume i uslove za ostvarivanje prava na podršku, kao i zahtjeve za podršku i promjenu dozvole za obavljanje privrednog ribolova, mogu se preuzeti sa sajta Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede https://www.gov.me/mpsv.

Dodatne informacije u vezi sa javnim pozivom mogu se dobiti i putem telefona: 020/482-270.

