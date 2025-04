Šćekić: Dan reprezentacija sportska svetkovina

Podgorica, (MINA) – Dan reprezentacija je sportska svetkovina koju Ministarstvo sporta organizuje da oda priznanje postignutim rezultatima i podrži napore sportista u prezentovanju državnog dresa u budućnosti, kazao je ministar Dragoslav Šćekić.

Sajam sporta, koji se organizuje povodom obilježavanja Dana reprezentacija, okupio je 37 sportskih saveza, kao i Crnogorski olimpijski i Paraolimpijski komitet, koji su na štandovima predstavili svoje sportiste, aktivnosti i dostignuća.

Prisutni su imali priliku da posmatraju ili učestvuju u sportskim prezentacijama, a na terenima i borilištima oprobali su se i najmlađi.

Saopšteno je da je cilj tog događaja promocija sporta i reprezentativnih vrijednosti kroz interaktivne aktivnosti i druženje sa sportistima.

Šćekić je kazao da je sport oblast gdje pobjede donose posebnu radost i sreću, a porazi se ne boluju kao u drugim životnim sferama.

“Zato je sport važan, skoro koliko i sam život, a sportisti u svakom društvu posebno cijenjeni. Nastupi najboljih sportista pod državnom zastavom je reprezentovanje, a do državnog dresa, najčešće je dug i naporan put, satkan od mnogo truda i znoja. Država prepoznaje vašu predanost i želju da je predstavljate na najbolji mogući način. Znaćemo to da cijenimo”, rekao je Šćekić.

On je istakao da je reprezentacija najbolja selekcija neke države, koju sačinjavaju sportisti reprezentativci.

“Oni znaju za osjećaj himne i huk sa tribina kada se slave uspjesi. Taj osjećaj uzvišenosti i ponosa je, vjerovatno nešto posebno. Nešto što reprezentativac pamti cijelog života. Reprezentacija je svetinja koja okuplja svoju sportsku djecu i Ministarstvo sporta i mladih će nastaviti da organizuje Dan reprezentacije koji širi nacionalni ponos”, rekao je Šćekić.

Predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta Dušan Simonović smatra da se obilježavanjem Dana reprezentacija na najbolji način jača duh istinskog olimpizma i kult reprezentacije.

“Ovaj događaj okuplja puno mladih ljudi, koji tek treba da se odluče da se bave sportom i izaberu svoj sport. Lijepa prilika da se upoznaju sa pojedinim legendama nekih sportova i popričaju sa njima. Mislim da to motiviše i da je to jako dobro za razvoj sporta i olimpizma. Zbog toga mislim da na ovome treba istrajati, da se svake godine sve više populariše, kako bi se što više mladih bavilo sportom i sanjalo dres reprezentacije”, kazao je Simonović.

Prvi čovjek crnogorskog paraolimpijskog pokreta Igor Tomić kazao je da nema ljepše stvari koju može jedna nacija da ima od odnosa i ponosa koji nudi dres reprezentacije.

“Imao sam privilegiju sa svojim sportistima, 20 godina i više, da širom meridijana na velikim pozornicama osjetim šta znači nositi dres sa nacionalnim grbom. Jako mi je drago što Dan reprezentacija u Crnoj Gori postaje snažna tradicija, a mi sportski radnici i sportisti moramo nastaviti da radimo na jačanju kulta reprezentacije”, rekao je Tomić.

Manifestaciju su uveličali brojni treneri i sportisti, koji su osvajali odličja na najvećim međunarodnim takmičenjima.

Predsjednik Odbojkaškog saveza Nikola Kažić kazao je da je za svakog sportistu najveća čast da brani boje svoje države.

“Sport je najbolji reprezent države, svakako da i naša država pruža ozbiljnu podršku svim savezima koji žele da organizuju velika takmičenja. Za dvadesetak dana Džudo savez ugostiće najbolje evropske džudiste, čime se i otvaren put za odbojku 2028. godine”, rekao je Kažić.

On je istakao da je to jako bitno za Crnu Goru ne samo za oblast sporta, već i za turnističku ponudu.

