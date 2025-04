Crna Gora drugu godinu zaredom učestvuje u kampanji Safe2Eat

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će drugu godinu zaredom učestvovati u kampanji Safe2Eat, čiji je cilj jačanje povjerenja potrošača u bezbjednost hrane putem jasnih i naučno zasnovanih informacija, saopšteno je iz Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.

Navodi se da je kampanja Safe2Eat zajednička inicijativa Evropske agencije za bezbjednost hrane (EFSA) i njenih partnera iz 23 zemlje, uključujući i Crnu Goru.

“Ovo je peta godina kampanje koja ima za cilj da potrošačima pruži jasne, naučno zasnovane činjenice i savjete o bezbjednosti hrane, koji će im pomoći u donošenju informisanih odluka koje se tiču hrane”, kaže se u saopštenju.

Iz Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove rekli su da ove godine kampanja obuhvata 23 zemlje, u poređenju s 18 u prošloj.

Kako su kazali, u kampanji ove godine učestvuju Albanija, Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Češka, Estonija, Finska, Grčka, Hrvatska, Irska, Italija, Kipar.

Iz Uprave su naveli da u kampanji učestvuju i Letonija, Luksemburg, Mađarska, Norveška, Poljska, Rumunija, Sjeverna Makedonija, Slovačka, Španija i Turska.

Direktor Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, Vladimir Đaković, kazao je da kampanja Safe2Eat prenosi snažnu i važnu poruku, da su potrošači u samom središtu sistema bezbjednosti hrane.

Prema njegovim riječima, transparentna, tačna i razumljiva informacija predstavlja osnovu povjerenja u institucije i odluka koje svakodnevno donose građani i potrošači.

Crna Gora je, kako je poručio, zemlja koja teži visokim evropskim standardima u oblasti bezbjednosti hrane i snažno je posvećena jačanju sistema koji štiti zdravlje ljudi i omogućava informisane izbore.

“Kao mala država sa snažnom orijentacijom ka međunarodnoj trgovini i turističkoj ponudi zasnovanoj na kvalitetu domaćih proizvoda, svjesni smo koliko je važno povjerenje potrošača, kako domaćih, tako i stranih”, kazao je Đaković.

On je pozdravio napore EFSA da kroz kampanju Safe2Eat približi naučna saznanja široj javnosti i osnaži građane da lakše razumiju rizike i benefite hrane koju konzumiraju.

“Ponosni smo što i Crna Gora već drugu godinu aktivno učestvuje u ovom zajedničkom evropskom poduhvatu i što zajedno gradimo sistem u kojem su zdravlje ljudi, zaštita potrošača i povjerenje u hranu prioriteti“, rekao je Đaković.

Iz Uprave su kazali da je kampanja Safe2Eat ostvarila rekordni uticaj u prošloj godini.

Kako su naveli, prema istraživanju Ipsosa sprovedenom u decembru, kampanja je dostigla više od 45 odsto ciljne grupe širom Evrope, što je znatan porast u poređenju sa 19 odsto u 2023.

“Kombinujući obraćanje putem društvenih mreža, partnerstvo sa influenserima i ciljane medijske inicijative, kampanja Safe2Eat je uspješno obuhvatila preko 50 miliona Evropljana, naglašavajući važnost bezbjednosti hrane u svakodnevnim odlukama”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je, pored toga, kampanja uticala na stavove potrošača.

Iz Uprave su kazali da su rezultati istraživanja otkrili da kod onih koji su prepoznali kampanju postoji veća vjerovatnoća da će pri kupovini hrane uzeti u obzir njenu bezbjednost.

Oni su rekli da je, osim toga, primijećeno da je znatno manje zastupljeno gledište da su informacije o bezbjednosti hrane previše tehničke ili kompleksne, pri čemu su ispitanici izjavili da znaju više o prevenciji rizika povezanih s hranom.

“Obuhvatne inicijative u okviru kampanje Safe2Eat biće realizovane, kako na nivou EU, tako i na nacionalnom nivou tokom ove godine. Podstičemo potrošače da posjete zvaničan vebsajt kampoanje: https://www.efsa.europa.eu/cnr/safe2eat, upoznaju se s edukativnim materijalima i usmjere pažnju na sadržaj kampanje na društvenim mrežama koristeći ‘Safe2EatEU”, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS