Podrška EK od suštinskog značaja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Podrška Evropske komisije je od suštinskog značaja u zahtijevnoj fazi koja je postavljena pred carinsku službu, jer ispunjenje obaveza iz poglavlja 29 – Carinska unija predstavlja složen poduhvat, ocijenili su predstavnici Uprave carina i Delegacije EU u Podgorici.

Vršilac dužnosti direktora Uprave carina, Vladimir Bulajić sa saradnicima sastao se danas sa šefom sektora za saradnju Delegacije EU u Crnoj Gori, Yngve Engstroem i programskom menadžerkom Ninom Marković, kako bi razgovarali o postignutim reformama unutar pregovaračkog poglavlja 29 – Carinska unija, te saradnji na daljim aktivnostima u zatvaranju završnih mjerila.

Konstatovana je dobra dinamika koju je UC postigla u usklađivanju carinskog zakonodavstva sa EU acquis i na stvaranju neophodnih uslova na implementaciji e-carine.

“Uprava carina efikasno primjenjuje propise iz svoje nadležnosti, te je najveći izazov za zatvaranje poglavlja 29 implementacija brojnih kompleksnih IT sistema, koji moraju biti kompatibilni sa EU sistemima”, ocijenjeno je na sastanku.

Ispunjenje obaveza iz poglavlja 29 – Carinska unija predstavlja veoma složen poduhvat, kako sa aspekta administrativnih kapaciteta, tako i sa aspekta neophodnih finansijskih sredstava, pa je konstatovano da je od suštinskog značaja podrška koju nam pruža Evropska komisija u ovoj zahtjevnijoj fazi koja je postavljena pred carinsku službu Crne Gore.

Sa evropskim partnerima dogovorena je redovna i intenzivnija komunikacija na definisanju narednih koraka za uspješno privođenje kraju ovog procesa.

