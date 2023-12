Podrška Austrije u reformi tržišta rada

Beč, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora može da očekuje veliku podršku Austrije na svom putu ka evroatlanskim integracijama, kao i ekspertsku podršku u cilju reformi koje su neophodne u okviru politika tržišta rada, saopštio je austrijski ministar rada i ekonomije, Martin Kocher.

On se sastao sa ministarkom rada i socijalnog staranja, Naidom Nišić u Beču.

Kocher je posebno naglasio da će eksperti Ministarstva rada i ekonomije Austrije pružiti resoru Nišić, svoju ekspertsku podršku u cilju reformi koje su neophodne u okviru politika tržišta rada, sa akcentom na izradu novih aktivnih mjera koje će moći da odgovore budućim demografskim kretanjima kako u Evropi, tako i u Crnoj Gori.

Kocher i Nišić su se usaglasili sa značajem procesa digitalizacije Zavoda za zapošljavanje, kako bi se kroz digitalizaciju svih procesa rada Zavoda za zapošljavanje Crne Gore moglo odgovoriti na buduće uloge u okviru Evropske unije, sa posebnim akcentom na EURES platformu.

„Međusobna saradnja resornih ministarstava, kao i zavoda za zapošljavanje Austrije i Crne Gore je od značaja i sa njom će se krenuti od prvog kvartala naredne godine, kada je najavljena prva zvanična posjeta Kochera Crnoj Gori“, zaključuje se u saopštenju.

