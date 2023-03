Početak sprovođenja Paketa energetske podrške EU za Crnu Goru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Zvanični početak sprovođenja Paketa energetske podrške Evropske unije (EU) za Crnu Goru, vrijednog 30 miliona EUR, biće obilježen sjutra u Podgorici.

U prisustvu predsjednika Vlade Dritana Abazovića i ambasadorke EU u Crnoj Gori Oane Kristine Pope, koordinatorka Ministarstva evropskih poslova Ana Novaković-Đurović i šef Sektora za saradnju u Delegaciji EU Ingve Engstrom razmijeniće finansijsku dokumentaciju potrebnu za uplatu Paketa energetske podrške EU.

Ceremoniji će u Vili Gorica prisustvovati i ministri kapitalnih investicija i finansija, Ervin Ibrahimović i Aleksandar Damjanović.

Nakon razmjene dokumenata, medijima će se obratiti Abazović i Popa.

Iz Vlade su podsjetili da paket energetske podrške EU, u formi direktne uplate 30 miliona EUR od Unije u državni budžet Crne Gore, ima za cilj da pomogne zemlji u prelasku na zelenu energiju, ali i da podrži ugrožene kategorije stanovništva da se izbore sa uvećanim troškovima života izazvanim ratom protiv Ukrajine.

Nakon ceremonije, EU će uplatiti prvu tranšu Paketa energetske podrške u iznosu od 27 miliona EUR.

Uplata druge tranše, u iznosu od tri miliona EUR, očekuje se početkom naredne godine.

