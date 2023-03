Počele nominacije za The Crew Awards u Porto Montenegru

Tivat, (MINA-BUSINESS) – ACREW i Porto Montenegro objavili su da su otvorene nominacije za šesto izdanje The Crew Awards, koje će se održati u Tivtu od 20. do 22. oktobra.

Ovaj događaj održava se u Porto Montenegru drugu godinu zaredom, a prestižne nagrade odaju priznanje najboljim profesionalcima iz industrije superjahti, nagrađujući izvanredna postignuća i predanost.

The Crew Awards su osnovane 2018. godine od predstavnika posade superjahti ACREW-a, a nagrade okupljaju preko 200 kapetana, posade i profesionalaca iz čitavog svijeta.

“Ove godine biće dodijeljene nagrade u 14 kategorija, koje odaju priznanje članovima posade superjahti koji su se pokazali kao najbolji u industriji u svim sektorima na brodu. Stručni žiri sastoji se od 19 bivših i sadašnjih kapetana i posade superjahti koji su visoko cijenjeni u jahting zajednici”, navodi se u saopštenju.

Događaj koji obećava da će biti vrhunac godine imaće temu “starog Hollywooda”, a ceremonija dodjele nagrada pružiće jedinstvenu priliku za umrežavanje brojnih predstavika jahting zajednice iz čitavog svijeta.

“Nominacije su otvorene i traju do 1. maja ove godine sa kategorijama u rasponu od najbolja posada jahte do najbolji kuvar”, zaključuje se u saopštenju.

