Pejović: Građani će benefite od programa Evropa sad 2 osjetiti u januaru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Građani će benefite od programa Evropa sad 2 osjetiti već u januaru, kada će biti povećane najniže penzije, kazao je potpredsjednik Skupštine i poslanik pokreta Evropa sad Boris Pejović.

Pejović je u emisiji Vox populi na Televiziji Nikšić rekao da očekuje primjenu Evrope sad 2 od 1.januara naredne godine.

“Tada će se prvo podići minimalne penzije, zbog toga što je riječ o najugroženijoj kategoriji društva, a nakon toga ćemo imati rast ostalih primanja i zarada. Finale će biti minimalne zarade 700 EUR i prosječne hiljadu EUR”, kazao je Pejović.

Kako prenosi portal RTV Nikšić, on je naveo da premijer Milojko Spajić rezultate vezuje za svoju političku karijeru, pa zato ne dovodi u pitanje realizaciju programa.

“Imali smo priliku da čujemo da program Evropa sad 2 zavisi od prodaje Elektroprivrede, takođe da će se u potpunosti ukinuti Fond PIO. Prije par dana smo čuli predsjednika Vlade koji je to apsolutno demantovao”, dodao je Pejović.

On je rekao da je sigurno da će Vlada preduzeti sveobuhvatne poreske reforme, kao i da će iskoristiti puni investicioni potencijal Crne Gore, ukinuti biznis barijere, omogućiti poslodavcima da se ipak smanje određeni troškovi koji se odnose na cijenu rada.

“Takođe ćemo smanjiti sivo tržište, racionalizovaćemo troškove, i ono što je jako bitno pokrenućemo razne razvojne projekte”, naveo je Pejović.

On je istakao da su građani dobili odgovornu vlast, kao i da očekuje da će 44. Vlada biti stabilna, jer je, kako je naveo, jedna od rijetkih koja ima konkretne rokove.

