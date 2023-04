Pad prometa i različiti smjerovi indeksa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Različiti smjerovi indeksa i pad prometa obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je Međunarodni monetarni fond (MMF) povećao procjenu rasta crnogorske ekonomije u ovoj godini na 3,2 odsto.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 oslabio je 1,2 odsto na 1.031,31 bod, dok je MONEX ojačao 1,4 odsto na 14.887,72 boda.

Promet je, u skraćenom berzanskom trgovanju zbog praznika, iznosio 12,2 hiljade EUR i bio je tri puta manji od prošlosedmičnog.

Pale su akcije Prve banke 17,4 odsto na 18,5 EUR, Crnogorskog elektroprenosnog sistema 8,1 odsto na 1,02 EUR, Port of Adrie šest odsto na 23,5 centi i Plantaža 1,6 odsto na 23 centa. Ojačale su dionice Marine Bar blago na 2,2 EUR, dok su akcije Ulcinjske rivijere i Sveti Stefan hotela ostale na prošlosedmičnom nivou od četiri EUR, odnosno 3,9 EUR.

Trgovano je i akcijama Poslovno logističkog centra Morača i Izbora Bar, koje su sedmicu završile na četiri EUR, odnosno 0,2 centa. Trgovano je i dionicama Eurofonda, koje su na kraju sedmice koštale 0,22 centa.

Ove sedmice je MMF, u novim proljećnim prognozama, povećao procjenu rasta crnogorske ekonomije u ovoj godini na 3,2 odsto, što je 0,7 procentnih poena više u odnosu na oktobarske, kada se procjenjivalo da će rast iznositi 2,5 odsto.

MMF je u aprilskim prognozama, u koji je agencija Mina-business imala uvid, prognozirao rast crnogorske ekonomije za narednu godinu od tri odsto, koliko će iznositi i za 2028. Za prošlu godinu, prognoza rasta je snižena sa 7,2 odsto na 6,4 odsto.

Predstavnici Centralne banke (CBCG) i Ministarstva finansija su na sastancima u okviru godišnjeg zasijedanja MMF-a i Svjetske banke (SB) ocijenili da je u Crnoj Gori očuvana ekonomska i finansijska stabilnost, uprkos brojnim internim i eksternim negativnim faktorima.

Oni su se posebno osvrnuli na rast zarada iniciran ranijom poreskom reformom koji je, u određenoj mjeri i uz ostale faktore, uticao na rast inflacije u Crnoj Gori.

Ministar finansija Aleksandar Damjanović je u intervjuu agenciji Mina-business poručio da je stanje u državnoj kasi veoma stabilno, a da se sve definisane budžetske potrebe, čak i neke novonastale, koje nijesu mogle biti predviđene ovogodišnjim budžetom, redovno izmiruju.

„Stanje u državnoj kasi je veoma stabilno. U ovom trenutku više od 250 miliona EUR postoji sredstava kod države, što je više nego dovoljno za ispunjenje svih na zakonima zasnovanih potreba predviđenim budžetom za tekuću godinu“, rekao je Damjanović.

On je naveo da, ne samo što imaju dobre pokazatelje rasta poreske naplate tokom prva tri mjeseca, nekih 15 odsto više nego što je planom predviđeno za ovu godinu i 30 odsto više u odnosu na isti prošlogodišnji period, već uspijevaju da takvom naplatom i prilivom servisiraju povećanje zarada u javnom sektoru od najmanje 20 odsto za desetine hiljada javnih službenika i namještenika, što je jedan od ogromnih uspjeha ove Vlade.

„To je nešto što od 2016. godine nikad nije urađeno i ova Vlada je pokazala kako se brine o državnim službenicima i namještenicima, kako se stvara konkurentnost unutar javnog sektora jer nama treba ozbiljan profilisan kadar za brojne potrebe koje ima državna administracija, naravno građani prije svega kao korisnici tih potreba“, saopštio je Damjanović.

Sedmicu je, između ostalog, obilježila i odluka Vlade u vezi sa nabavkom neophodnih trajekata za nesmetano funkcionisanje saobraćaja na liniji Kamenari-Lepetane, kojom je zadužila Morsko dobro da sprovede postupak njihove kupovine.

“Vlada je zadužila Morsko dobro da sprovede hitan postupak kupovine tri trajekta, odnosno pregovarački postupak bez prethodnog objavljivanja poziva za nadmetanje kako bi se obezbijedio kontinuiran i nesmetan prevoz trajektima na relaciji Kamenari-Lepetane”, navedeno je u Informaciji usvojenoj na telefonskoj sjednici Vlade.

Morsko dobro prethodno je raskinulo ugovor o korišćenju morskog dobra sa preduzećem Pomorski saobraćaj, pa je prevoz trajektima te kompanije na navedenoj relaciji obustavljen.

Predstavnici Vlade, Elektroprivrede (EPCG) i kompanije Chayton Capital potpisali su početkom sedmice Memorandum o razumijevanju u pogledu stvaranja okvira za realizaciju investicionog plana u industrijskoj prozivodnji u Pljevljima.

Projekat će, kako je objašnjeno, otvoriti nove razvojne šanse pljevaljskog kraja, koje će biti podstaknute ukupnim direktnim ulaganjem od oko 700 miliona EUR i otvaranjem preko 600 novih radnih mijesta.

