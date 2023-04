Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pad indeksa i skroman promet obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj su objavljeni podaci o suficitu državnog budžeta za prva dva ovogodišnja mjeseca u iznosu od 25,8 miliona EUR.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 i indeks MONEX oslabili su 1,4 odsto na 1.032,95 poena, odnosno 1,3 odsto na 14.579,17 bodova.

Promet je iznosio 101,64 hiljade EUR i bio je šest puta manji od prošlosedmičnog.

Prema podacima Ministarstva finansija, u prva dva mjeseca je, imajući u vidu realizaciju prihoda i rashoda, ostvaren suficit u iznosu od 25,8 miliona EUR, odnosno 0,4 odsto procijenjenog bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Iz Ministarstva su saopštili da je budžetski deficit u februaru iznosio 27,3 miliona EUR.

“Trend dobre naplate prihoda iz prošle godine nastavljen je i u ovoj, a gotovo sve kategorije izdataka realizovane su u iznosu nižem od plana”, navodi se u izvještaju Ministarstva o izvršenju budžeta za period januar-februar.

Prihodi budžeta u prva dva mjeseca iznosili su 312 miliona EUR ili 5,1 odsto procijenjenog BDP-a i veći su 31,1 milion EUR ili 11,1 odsto u odnosu na planirane, dok su u odnosu na uporedni period prošle godine veći 79,6 miliona EUR ili 34,2 odsto.

Izdaci budžeta za period januar-februar iznosili su 286,3 miliona EUR ili 4,6 odsto procijenjenog BDP-a i u odnosu na planirane niži su 84,1 milion EUR ili 22,7 odsto dok su u odnosu na isti period prošle godine niži 6,5 miliona EUR ili 2,2 odsto.

Gubile su dionice Port of Adrie 17 odsto na 24,2 centa, Plantaža deset odsto na 23,5 centi, Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) 1,9 odsto na 1,05 EUR i Jugopetrola 0,5 odsto na 12,54 EUR.

Kontrola optužnice u predmetu Plantaže, koja je u utorak bila zakazana u podgoričkom Višem sudu, odložena je za 26. april, potvrdila je Vijestima samostalna savjetnica za odnose sa javnošću, Marija Raković.

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) podiglo je optužnicu protiv okrivljenih Veselina Vukotića, Đorđija Rajkovića, Seada Šahmana, Duška Perovića, Boža Mihailovića i Verice Maraš, zbog postojanja osnovane sumnje da su učinili krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju.

Poskupile su dionice Marine Bar 8,5 odsto na 2,17 EUR, Hotelske grupe (HG) Budvanska rivijera 4,3 odsto na 7,3 i Elektroprivrede četiri odsto na 5,2 EUR.

HG Budvanska rivijera je, kako su saopštili njeni predstavnici, prošle turističke godine realizovala preko 300 hiljada noćenja, čime je 20 odsto premašila pokazatelje iz 2021.

To je, kako smatraju, nakon globalne dvogodišnje stagnacije na turističkom tržištu otvorilo nove mogućnosti i prostor za projektovanje još boljih rezultata u ovoj sezoni.

„U prvom kvartalu tekuće godine otvoreni su hoteli Palas i Palas lux u Petrovcu, a krajem marta otvoren je hotel Aleksandar u Budvi“, navodi se u saopštenju.

Ove sedmice su iz EPCG saopštili da je hidroelektrana (HE) Piva u prva tri mjeseca ostvarila gotovo 40 odsto ukupno projektovane proizvodnje za ovu godinu, pri čemu predstavlja sigurnog snabdjevača energijom i nakon 47 godina intenzivne eksploatacije.

Cijena akcije Luke Bar zadržala se na prošlosedmičnih 70 centi. I fond Trend je zadržao cijenu dionice nepromijenjenom na 5,3 centa.

Ministar finansija, Aleksandar Damjanović, saopštio je da će se predložiti redosljed koraka kako bi se stekli uslovi da tokom naredne sedmice počne isplata novca iz pomoći koju je Evropska unija (EU) opredijelila Crnoj Gori u iznosu od 27 miliona EUR.

Od ove sume treba da se podijeli 8,5 miliona EUR kao pomoć penzionerima i korisnicima materijalnog obezbjeđenja.

