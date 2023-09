Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pad indeksa i prometa obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je najavljeno da će septembarske penzije u Crnoj Gori biti uvećane pet odsto, dok će minimalna iznositi oko 300 EUR.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 neznatno je oslabio na 1.002,58 poena, a MONEX blago na 14.834,14 bodova.

Promet je iznosio 57,5 hiljada EUR i bio je 9,2 odsto manji od prošlosedmičnog.

Pale su akcije Luke Bar deset odsto na 45 centi, Jugopetrola 1,6 odszo na 12,2 EUR i Hotelske grupe Budvanska rivijera neznatno na sedam EUR. Rasle su dionice Crnogorskog Telekoma, 2,9 odsto na 1,75 EUR, i Crnogorskog elektroprenosnog sistema, 4,5 odsto na 1,17 EUR.

Akcionarima Crnogorskog Telekoma u petak je počela isplata dividende za prošlu godinu, u bruto iznosu pet centi po akciji.

Iz kompanije su objasnili da je na redovnoj Skupštini akcionara, održanoj 8. juna, odlučeno da se dobit ostvarena u finansijskoj prošloj godini, u iznosu od skoro 2,35 miliona EUR, uvećana za iznos od 3,98 hiljada EUR iz zadržane dobiti iz predhodnih godina, isplati akcionarima kao dividenda u ukupnom iznosu od 2,35 miliona EUR, odnosno bruto pet centi po akciji.

Na Montenegroberzi je ove sedmice trgovano i akcijama Luke Kotor i Elektroprivrede, koje su u petak koštale osam EUR, odnosno 4,85 EUR.

Trgovano je i dionicama fonda Trend, koje su ostale na prošlosedmičnih 5,6 centi.

Ministar finansija, Aleksandar Damjanović je, komentarišući odluku Vlade da poveća penzije, kazao je da se radi o potrebi da se eliminiše neskalad u primjeni parametara za usklađivanje.

„Imajući u vidu da odredba koja je definisana amandmanom na Predlog izmjena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO) nije stupila na snagu, gdje je predviđeno takozvano četvormjesečno usklađivanje, a uzimajući u obzir da sada imamo kvartalne podatke, konstantno se ulazi u jedan takozvani gep, odnosno preskače se kvartal“, rekao je Damjanović na sjednici Vlade.

On je dodao da zbog toga, neadekvatna formula definisana Zakonom o PIO daje podatke koji nijesu realni, što je i bio osnov za inicijativu Fonda PIO.

„Tako da idemo na korekciju ukupnog koeficijenta, odnosno procenta povećanja, koji će sada iznositi pet odsto. Radi se o septembrskoj penziji koja će biti isplaćena 20. oktobra“, objasnio je Damjanović.

Na taj način će minimalna penzija iznositi gotovo 300 EUR i biće na tačno dvije trećine minimalne zarade, koja je 450 EUR.

Sedmicu je obilježilo i novo poskupljenje goriva u Crnoj Gori. U Udruženju naftnih kompanija Crne Gore (UNKCG) očekuju da će cijene goriva rasti do kraja godine blažim ili jačim intenzitetom, ali nijesu mogli da preciziraju koliko.

“Kada posmatramo berzanske kotacije gotovih rafinisanih proizvoda i odnos dolara i eura, dva ključna parametra za formiranje cijena goriva, situacija je obeshrabrujuća za građane i privredu, jer se očekuje da će se do kraja godine nastaviti sa blažim ili jačim rastom cijena. Koliki će biti intenzitet rasta cijena, zavisiće od od luka zemalja proizvođača sirove nafte”, rekli su iz UNKCG.

Oni su dodali da se cijene goriva mogu i smanjiti, ali da to zavisi od Vlade.

Član Predsjedništva Socijaldemokratske partije (SDP), Mirko Stanić, poručio je da Vlada hitno treba da smanji akcize na gorivo, jer građani Crne Gore opet plaćaju najskuplje gorivo u regiji.

On je podsjetio da je Vlada u maju 2021. godine donijela odluku da se smanje akcize na gorivo 50 odsto, nakon, kako je rekao, pet godina aktivnosti i insistiranja SDP-a.

„Tom odlukom su se cijene litra goriva na pumpama umanjile 25 do 30 centi i bile značajno olakšanje za sve građane i privredu, koja je konačno mogla poslovati u barem približnim uslovima kao njihova konkurencija u regiji. Ta oduka o smanjenju je nažalost ukinuta od Vlade i danas opet plaćamo najskuplje gorivo u regiji“, naveo je Stanić.

Ove sedmice objavljena je i informacija da je ukupan profit pet najvećih trgovačkih lanaca u Crnoj Gori – Volija, Hard diskounta Laković, Franca marketa, Domaće trgovine i Merkatora-CG na kraju prošle godine iznosio 19,43 miliona EUR, što je 47,42 odsto više u poređenju sa predkriznom 2019.

Zbirno, prihodi u prošloj godini iznosili su 846,8 miliona EUR i u odnosu na 2019. godinu su porasli gotovo 170 miliona EUR, odnosno za četvrtinu.

Najveći profit od 11,61 milion EUR imao je Voli, koji upravlja nizom istoimenih prodavnica i Našim diskontom. Ostvareni profit je 6,74 miliona EUR veći nego 2019. godine.

Statističari su sredinom sedmice objavili da su cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u avgustu u odnosu na jul u prosjeku bile više 1,7 odsto.

Potrošačke cijene u avgustu su u odnosu na isti mjesec prošle godine, u prosjeku bile više 8,6 odsto.

„Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena u grupama gorivo i mazivo za motorna vozila, čvrsta goriva, povrće, meso, odjeća, cipele i ostala obuća, usluge smještaja, voće”, navedeno je u saopštenju Monstata.

Početkom sedmice Odbor direktora pljevaljskog Rudnika uglja raspisao je oglas za izbor izvršnog te kompanije, nakon što je to mjesto ostalo upražnjeno poslije smjene Milana Lekića sa te funkcije.

Lekić je smijenjen nakon što je inspekcija rada utvrdila da je za izvršnog direktora izabran bez konkursa, iako je to bila zakonska obaveza. Njega je Odbor direktora kompanije imenovao za izvršnog direktora u aprilu 2021. godine.

