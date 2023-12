Pad energetskog sektora pritisnuo indekse

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u srijedu berzanski indeksi pali, što je najviše posljedica pritiska na energetski sektor zbog oštrog pada cijena nafte, ali i pada cijena dionica nekoliko tehnoloških divova.

Dow Jones oslabio je 0,19 odsto, na 36.054 boda, dok je S&P 500 skliznuo 0,39 odsto, na 4.549 poena, a Nasdaq indeks 0,58 odsto, na 14.146 bodova, prenosi Hina.

Najviše je pao S&P indeks energetskog sektora, 1,6 odsto, jer su cijene nafte potonule četiri odsto, nakon podatka da su prošle sedmice zalihe benzina u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) znatno porasle.

To ukazuje na slabost potrošnje, odnosno slabljenje potražnje za ‘crnim zlatom’, što bi moglo izazvati dalji pad cijena.

S&P indeks informatičkog sektora pao je 0,9 odsto, što je posljedica pada cijena dionica tehnoloških divova, kao što su Nvidia, Microsoft i Amazon.

Agencija za zapošljavanje ADP izvijestila je da je u privatnom sektoru SAD-a u novembru otvoreno 103 hiljade novih radnih mjesta, manje u odnosu na očekivanih 130 hiljada.

To potvrđuje tezu o ‘hlađenju’ tržišta rada, što bi trebalo voditi do sporijeg rasta plata i potrošnje, a time i do daljeg popuštanja inflacije.

Taj izvještaj podržava procjene da je američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) završila ciklus zaoštravanja monetarne politike, pa gotovo niko ne očekuje da će čelnici Feda na sjednici naredne sedmice povećati kamate.

Međutim, te procjene već su ugrađene u cijene dionica, a zahvaljujući tome, u novembru je S&P 500 indeks skočio gotovo devet odsto i dostigao najviši nivo u ovoj godini.

Posljednjih dana se, ipak, trguje dok ulagači nagađaju kada bi Fed mogao početi smanjivati kamate.

Optimističniji analitičari procjenjuju da bi Fed mogao početi labaviti monetarnu politiku već u martu, dok oni realniji to očekuju polovinom naredne godine.

Međutim, to će zavisiti od kretanja inflacije i privrede u narednim mjesecima.

Na evropskim berzama cijene dionica su porasle. Londonski FTSE indeks porastao je 0,34 odsto, na 7.515 bodova, dok je frankfurtski DAX ojačao 0,75 odsto, na 16.656 poena, a pariski CAC 0,66 odsto, na 7.435 bodova.

