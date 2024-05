Otvorene prijave za Balkathon 5.0

Sarajevo, (MINA-BUSINESS) – Savjet za regionalnu saradnju (RCC) objavio je početak petog izdanja online regionalnog takmičenja za najbolje digitalne ideje i rješenja sa Zapadnog Balkana, Balkathon 5.0, za koji su prijave otvorene do 5. jula.

Koristeći iskustvo iz prethodna četiri izdanja takmičenja, ovogodišnji Balkathon nastoji biti još bolji i pogodniji za učesnike kojima donosi nove i zanimljive mogućnosti.

Peto izdanje Balkathona, koje donosi nove i zanimljive mogućnosti za učesnike, usmjereno je na inovativne digitalne ideje i rješenja u različitim tematskim oblastima, među kojima su tehnologija usluga, zeleni program i energetika, transport, turizam i poljoprivreda.

Takmičenje je, takođe, otvoreno i za druge teme.

Timovi koji uđu u uži izbor Balkathona 5.0 dobijaju dvodnevni mentorski program sa iskusnim stručnjacima i priliku da osvoje jednu od šest nagrada u iznosu od po sedam hiljada EUR.

Pobjednici će imati i priliku da svoje ideje predstave na ovogodišnjem Digitalnom samitu Zapadnog Balkana te svoja rješenja primjene u regionu Zapadnog Balkana.

U cilju podrške inovativnom duhu mladih ljudi od rane dobi, Balkathon 5.0 uvodi jednu novinu, a to je otvaranje takmičenja i za učenike srednjih škola gdje će najbolje rangirani timovi imati priliku osvojiti nagrade od po četiri hiljade EUR.

Balkathon 5.0 je otvoren za timove čiji su članovi starosne dobi do 35 godina i dolaze iz ekonomija Zapadnog Balkana. Timovi se podstiču da među svoje članove uvrste kvalifikovane pojedince poput studenata, preduzeća uključujući i start up-ove, kao i nevladinih i obrazovnih institucija.

Registracija za takmičenje je otvorena od 21. maja do 5. jula. Završno takmičenje nakon kojeg će uslijediti proglašenje pobjednika na ceremoniji svečane dodjele nagrada održaće se u septembru.

Od jula 2020. godine kada je RCC organizovalo prvo regionalno takmičenje iz pametnih digitalnih rješenja kroz ovu inicijativu je podržano stvaranje 22 originalna digitalna proizvoda napravljena na Zapadnom Balkanu /Made in Western Balkans/.

Savjet je prošle godine nagradio sedam rješenja iz regiona u oblastima održivog turizma, zelene ekonomije i preduzetništva. Obezbjeđena finansijska podrška je omogućila timovima da dodatno razviju svoja digitalna rješenja.

Projekat finansira Evropska unija.

Više o Balkathonu može se pronaći na https://www.rcc.int/balkathon/

