Otvoren projekat za prevenciju svakog vida finansijskih zloupotreba

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Twinning light projekat jačanja kapaciteta institucija AFCOS sistema u oblasti upravljanja nepravilnostima, vrijedan 100 hiljada EUR, trebalo bi da osigura prevenciju svakog vida finansijskih zloupotreba i korupcije u slučaju sprovođenja IPA projekata, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

Iz tog resora, koji će narednih osam mjeseci, zajedno sa Grčkom, odnosno Centrom za internacionalno i evropsko ekonomsko pravo (CIEEL), sprovoditi projekat, objasnili su da je njegov osnovni cilj uspostavljanje sistema zdravog finansijskog upravljanja kao garanta dobre iskorišćenosti sredstava koje EU dodjeljuje zemljama u procesu pristupanja, kroz poboljšanje razvijenosti administrativnih kapaciteta u oblasti suzbijanje nepravilnosti i prevara.

Projekat, koji će se finansirati kroz sredstva pretpistupne pomoći EU, trebalo bi da doprinese i ispunjavanju zahtjeva iz pregovaračkog poglavlja 32 – Finansijska kontrola.

Državni sekretar Ministarstva finansija, Miloš Medenica, je na otvaranju projekta poručio da je strateški cilj Crne Gore punopravno članstva u EU, te da je uspostavljanje efikasnog mehanizma finansijskog upravljanja i kontrole nad korišćenjem sredstava iz fondova pretpristupne pomoći prioritet u ispunjavanju obaveza prema evropskim partnerima.

On je rekao da obaveza Crne Gore ostaje dosljednost pricipu nulte tolerancije prema svim oblicima prevara i drugih koruptivnih radnji, dk će razmjena iskustava i dobre prakse sa kolegama iz Grčke obezbijediti kreiranje pouzdanijeg i stabilnijeg sistema zaštite i finansijskog sistema EU, ali i nacionalnog.

Šef sektora za saradnju u Delegaciji EU u Crnoj Gori, Inve Engstrom, saopštio je da je zadovoljan što je Crna Gora pokrenula projekat koji će u značajnoj mjeri pomoći unapređenju kapaciteta nacionalnog tijela zaduženog za suzbijanje nepravilnosti i prevara, kako bi se osigurala upotreba sredstava EU na način koji donosi koristi građanima Crne Gore.

„To jedino može biti postignuto kroz usvajanje standarda, metoda i međunarodnih prncipa unutrašnje finansijske kontrole u čitavom javnom sektoru, kao i kroz kontrolu trošenja sredstava EU. Ovaj projekat predstavlja važan doprinos u pripremi Crne Gore da ispuni kriterijume za punopravno članstvo u EU u toj ključnoj oblasti“, kazao je Engstrom.

Grčki ambasador Panagiotis Partsos je poručio da će Grčka, kao najstarija članica EU u regionu, koja raspolaže ekspertskim znanjem i upoznata je sa mentalitetskim kontekstom ovog dijela Evrope, nastaviti da pruža podršku Crnoj Gori na njenom evropskom putu.

On je dodao da Grčku i Crnu Goru vežu istorijski utemeljene veze koje se u narednom periodu mogu snažiti kroz širi okvir saradnje.

Sekretarka Centra za internacionalno i evropsko ekonomsko pravo, Virginia Tzortzi, ukazala je na značaj uspostavljanja djelotvornog sistema zaštite finansijskih interesa EU za sve članice zajednice, ali i zemlje koje su u procesu pretpristupnog pregovaranja.

Ona je izrazila spremnost da svojim ekspertskim znanjem doprinesu uspostavljanju evropskih standarda u crnogorski sistem finansijskih kontrola.

