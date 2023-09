Otvoren poziv za prijave za Program socijalnog preduzetništva na Zapadnom Balkanu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Regionalni inkubator za socijalne preduzetnike (RISE), već četvrtu godinu zaredom, pokreće poziv za prijave za svoj program podrške mladim socijalnim preduzetnicima na Zapadnom Balkanu.

Poziv za prijave otvara se danas. Inkubacioni program je u potrazi za novom generacijom mladih ljudi u dobi od 16 do 35 godina sa Zapadnog Balkana, odnosno Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Sjeverne Makedonije, Crne Gore i Srbije, koji su odlučni da naprave pozitivnu promjenu u svojoj zajednici.

“Da bi učestvovali u programu, od timova se očekuje da pokažu motivaciju za učenje o socijalnom preduzetništvu i učešće u regionalnom interkulturalnom program, ambiciju da razviju konkretnu ideju sa socijalnim uticajem, kao i spremnost da uče od drugih u region”, navodi se u pozivu.

Poziv za prijave za RISE zatvara se 7. oktobra.

Prijave se vrše putem linka: https://www.risewb.org/apply-for-rise-journey/

“Srž RISE programa je u podršci mladim ljudima na Zapadnom Balkanu u pretvaranju njihovih ideja u održiva socijalna preduzeća. Uz podršku šest lokalnih inkubatora iz regiona, RISE putovanje nudi učesnicima devetomjesečni program podijeljen u dvije faze – ideacije i inkubacije”, objasnili su iz RISE-a.

Faza ideacije nudi mladim preduzetnicima niz obuka, meetup-ova, mentorskih sesija i programa koji im omogućavaju da svoje ideje pretvore u održive socijalne i ekološke projekte. Na kraju faze ideacije, učesnici će imati priliku da predstave model socijalnog preduzeća, ističući njegov uticaj i održivost. Dvije najperspektivnije ideje će biti nagrađene sa po tri hiljade EUR za razvoj biznisa, učešće u regionalnom programu mobilnosti, kao i za pristup fazi inkubacije.

“Tokom faze inkubacije mladi preduzetnici će imati priliku da se u okviru RISE Bootcamp-a u Bosni i Hercegovini, kao i regionalnog programa mobilnosti na Zapadnom Balkanu (RISE ekspedicija), upoznaju i sastanu sa svojim vršnjacima i tako steknu nova znanja i iskustva”, dodaje se u saopštenju.

Ove godine, RISE donosi novi model saradnje sa implementacijom Hakatona, koji će stimulisati inovacije, koje imaju za cilj doprinos procesu pomirenja na Zapadnom Balkanu.

“Projekat RISE ima za cilj da pokrene nova poglavlja pomirenja kod mladih ljudi na Zapadnom Balkanu kroz razvoj socijalnog preduzetništva”, navodi se u saopštenju.

U tu svrhu, projekat stimuliše socijalno preduzetništvo jačanjem vještina šest lokalnih inkubatora (ARNO, Balkan Green Foundation, IPC Tehnopolis, Nešto Više, Smart Kolektiv i Yunus Social Business Balkans).

Pored toga, RISE promoviše pristup socijalnom preduzetništvu kroz svoj ciljani program podrške mladim ljudima u regionu, koji teže da generišu socijalni ili ekološki uticaj unutar svojih zajednica. Od 2019. godine, RISE je uspješno podržao 130 timova sastavljenih od 365 mladih ljudi koji su pretvorili svoje ideje socijalnog preduzetništva u stvarnost.

Projekat RISE sufinansira Francuska agencija za razvoj (AFD), Evropska unija, Regionalna kancelarija za saradnju mladih (RYCO) i Francusko-njemački biro za mlade (OFAJ).

“Projekat se realizuje u partnerstvu sa RYCO, Grupe SOS PULSE, Mrežom mladih jugoistočne Evrope (SEEYN), Francusko-njemačkim biroom za mlade (OFAJ), ARNO, Balkan Green Foundation, Nešto Više, Smart Kolektiv, IPC Tehnopolis i Yunus Social Business Balkan”, zaključuje se u saopštenju.

