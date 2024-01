Otvoren luksuzni Swissôtel Resort Kolašin

Kolašin, (MINA-BUSINESS) – Kolašin je, nakon više od decenije, dobio novi luksuzni hotel – Swissôtel Resort Kolašin.

Hotel na Bjelasici otvoren je ovog mjeseca, kao prvi hotel na ski-stazama u Crnoj Gori.

Smješten na planini, na 12 kilometara od centra Kolašina, hotel je dio planinskog rizorta Kolašin Valleys, koji obuhvata dva ski-sela na skijalištu Bjelasica. Oba ski-centra nude kombinovanu stazu dužine 45 kilometara i u narednoj deceniji bi trebalo da budu dio ekspanzivne mreže međusobno povezanih skijaških staza dužine 141 kilometar.

Menadžer Swissôtela, Đorđije Pašić, je crnogorskim novinarima tokom obilaska hotela kazao da objekat nudi 116 smještajnih jedinica sa direktnim pristupom ski-stazi Kolašin 1600, usluge skijašnice, dva restorana, bar sa kaminom, cigar-bar i shopping prostor globalnih ski-brendova.

“Ovdje gosti mogu iz svojih udobnih soba i apartmana nesmetano da pređu na ski-staze, ili da sa svojih balkona uživaju u pogledu na padine i obližnje planinske vrhove. Tim hotela trenutno čini 70 zaposlenih, u najvećem procentu iz Crne Gore, a veoma smo ponosni na činjenicu da dominantan broj naših kolega dolazi upravo iz opština koje gravitiraju Bjelasici”, rekao je Pašić, prenosi Mediabiro.

Više od trećine zaposlenih je iz Kolašina i Mojkovca.

„To će nam i ubuduće biti cilj. Uvjereni smo da upravo osoblje sa ovih prostora može najbolje predstaviti tradicionalnu gostoljubivost područja i kreirati personalizovano iskustvo za svakog gosta”, smatra Pašić.

Hotel na Bjelasici je prvi planinski hotel Swissôtel brenda na Balkanu. U skladu sa okruženjem i tradicionalnom crngorskom gradnjom, nebrušeni kamen i patinirano drvo su glavni elementi cjelokupnog dizajna.

Savjetnica na projektu Kolašin Valleys, Dragana Bećirović, rekla je da je riječ o luksuznom hotelu na trenutno najvišem nadmorskom položaju u zemlji.

“Spoj rustičnog šarma i moderne udobnosti u enterijerima je upotpunjen repariranim tradicionalnim ćilimima, koje smo otkupljivali od stanovništva, ručno tkanim uzglavljima kreveta i fotografijama iz prošlosti Kolašina, dominanto sa skijaškim motivima koji odaju počast istoriji područja i tradiciji zimskih sportova grada. Iza svakih vrata rafinirani dizajn ambijenta u drvetu od poda do plafona, goste uvodi u atmosferu planinske kolibe luksuzne udobnosti”, poručila je Bećirović.

Ona je dodala da će tokom ovog i narednog mjeseca biti upriličene posjete i obilasci hotela za građane Kolašina i drugih okolnih opština, lokalne zvaničnike i predstavnike državnih institucija, biznis zajednicu, predstavnike velikih investitorskih projekata i druge.

Kolašin uživa besprijekornu povezanost sa crnogorskom jadranskom obalom, susjednim državama i širim regionom.

Mreža auto-puteva, koji se brzo razvijaju, omogućavaju izuzetnu pristupačnost. Novoizgrađeni auto-put, koji povezuje Kolašin sa Podgoricom, povećava udobnost putovanja, a blizina međunarodnog aerodroma Podgorica, udaljenog samo 40 minuta vožnje auto-putem, osigurava pristup glavnim evropskim destinacijama.

